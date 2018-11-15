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Гривня зміцнилася до максимуму з літа

Четвер, 15 листопада 2018, 17:20
 

15 листопада котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,76 - 27,79 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 27,76 - 27,79 гривні;

Євро - 31,38 - 31,39 гривні;

Російський рубль - 0,4169 - 0,4175 гривні.

Зазначимо, що востаннє котирування гривні до долара на цьому рівні спостерігалися у серпні.

Нагадаємо, 15 листопада котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,77 - 27,79 гривні за долар.

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 7 копійок, встановивши його на 15 листопада на рівні 27,84 гривні.

14 листопада котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,81 - 27,82 гривні за долар.

Економічна правда

міжбанк

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