Торги валютою на міжбанку досягли максимуму за 3 роки

Обсяг операцій на міжбанківському валютному ринку України перевищив 6 мільярдів доларів в жовтні, що є найвищим показником з грудня 2015 року.

Про це йдеться в даних Національного банку.

Середня сума операцій з купівлі та продажу валюти на міжбанку в жовтні становила 6,07 млрд доларів. У грудні 2015 року показник купівлі американської валюти становив 7,34 млрд доларів, продажу - 6,56 млрд доларів.

Відзначимо, що починаючи з листопада 2016 року НБУ перестав публікувати окремі показники щодо продажу і покупки валюти, а став оприлюднювати середнє значення.

Максимально близько до показника жовтня 2018 року обсяг торгів наближався у вересні і жовтні 2016 року - 6,026 і 6,027 млрд доларів відповідно.

Дані НБУ не враховують операції Нацбанку та операції клієнтів банків.

Збільшення обсягу торгів на міжбанківському ринку, як правило, свідчить про пожвавлення ділової активності.

Олександр Колесніченко, ЕП