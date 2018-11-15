Торги валютою на міжбанку досягли максимуму за 3 роки
Обсяг операцій на міжбанківському валютному ринку України перевищив 6 мільярдів доларів в жовтні, що є найвищим показником з грудня 2015 року.
Про це йдеться в даних Національного банку.
Середня сума операцій з купівлі та продажу валюти на міжбанку в жовтні становила 6,07 млрд доларів. У грудні 2015 року показник купівлі американської валюти становив 7,34 млрд доларів, продажу - 6,56 млрд доларів.
Відзначимо, що починаючи з листопада 2016 року НБУ перестав публікувати окремі показники щодо продажу і покупки валюти, а став оприлюднювати середнє значення.
Максимально близько до показника жовтня 2018 року обсяг торгів наближався у вересні і жовтні 2016 року - 6,026 і 6,027 млрд доларів відповідно.
Дані НБУ не враховують операції Нацбанку та операції клієнтів банків.
Збільшення обсягу торгів на міжбанківському ринку, як правило, свідчить про пожвавлення ділової активності.
Олександр Колесніченко, ЕП
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