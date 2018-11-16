Нацбанк зміцнив курс гривні до 27,77
П'ятниця, 16 листопада 2018, 09:15
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 7 копійок, встановивши його на 16 листопада на рівні 27,77 гривні.
Про це йдеться в даних регулятора.
Так, офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 31,39 гривні.
Нагадаємо, Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 7 копійок, встановивши його на 15 листопада на рівні 27,84 гривні.
Котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,76 - 27,79 гривні за долар.
Економічна правда
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