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Нацбанк зміцнив курс гривні до 27,77

П'ятниця, 16 листопада 2018, 09:15
 

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 7 копійок, встановивши його на 16 листопада на рівні 27,77 гривні.

Про це йдеться в даних регулятора.

Так, офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 31,39 гривні.

Нагадаємо, Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 7 копійок, встановивши його на 15 листопада на рівні 27,84 гривні.

Котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,76 - 27,79 гривні за долар.

Економічна правда

НБУ

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