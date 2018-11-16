Гривня на міжбанку продовжує рекордно зміцнюватися
16 листопада котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,73 - 27,75 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 11:00 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 27,73 - 27,75 гривні;
Євро - 31,47 - 31,49 гривні;
Російський рубль - 0,4201 - 0,4206 гривні.
Нагадаємо, Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 7 копійок, встановивши його на 16 листопада на рівні 27,77 гривні.
15 листопада котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,77 - 27,79 гривні за долар.
15 листопада котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,76 - 27,79 гривні за долар.
Востаннє котирування гривні до долара на цьому рівні спостерігалися у серпні.
Обсяг операцій на міжбанківському валютному ринку України перевищив 6 мільярдів доларів в жовтні, що є найвищим показником з грудня 2015 року.
Економічна правда
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