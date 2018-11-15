OVERTIME: ГОЛОВНІ ПОДІЇ ДНЯ
Про що всі говорили сьогодні?
Про пенсії. Запровадження накопичувальної пенсійної системи перенесли на рік.
Про "гроші Януковича". Полторак і Аваков вирішили, як їх поділити.
Про Пенсійний фонд. Рева хоче скасувати терміни повернення боргів Пенсійного фонду.
Про право вибору. Кабінет міністрів надав право вибору українським сім’ям: користуватися в опалювальний сезон пільгою чи субсидією.
Про дотації. Гройсман пообіцяв поділитися "дотаціями Косюка" з іншими.
Про поїзд до Будапешту. 14 листопада в Мукачево з Будапешта прибув перший тестовий потяг, який незабаром повинен почати роботу на маршруті на регулярній основі.
Про чіпси. Чіпси Lay's вироблятимуть в Україні.
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"Євробляхи" в законі. Відповіді на найпоширеніші запитання
Як "легалізувати" і купити авто з єврономерами? Що робити, якщо машина ввезена "верблюдом"? ЕП відповідає на питання, які отримала протягом останніх днів.
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