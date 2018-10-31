OVERTIME: ГОЛОВНІ ПОДІЇ ДНЯ

Про легкість ведення бізнесу, остаточну ціну на газ та найбільшу угоду з нерухомістю.

Про легкість ведення бізнесу. Україна посіла 71 місце серед 190 країн світу у рейтингу легкості ведення бізнесу. +5 сходинок в порівнянні з минулим роком.

Про остаточну ціну на газ. З 1 листопада кінцева ціна газу для населення становитиме 8548,92 гривні за тисячу кубометрів.

Про найбільшу угоду з нерухомістю. Dragon Capital завершила операцію з придбання бізнес-парку Horizon Park Business Center. Це стало найбільшою угодою на ринку офісної нерухомості України за останні 10 років.

Про "подаруночок" Ахметову. НКРЕ компенсувала "ДТЕК Донецькобленерго" 700 мільйонів за постачання електроенергії на окуповані території.

Про "бардак" з приватизацією. Гройсман прогнозує спротив проведенню великої приватизації.

Про іноземні банки. Кількість банків з іноземним капіталом в Україні зросла з 40 до 41 банку, в тому числі кількість банків зі 100-відсотковим іноземним капіталом збільшилася з 23 до 24.

Про обмеження забудови. Мінрегіонбуд запровадив норму щодо "жовтих ліній", які повинні обмежувати забудову для безпеки при можливому руйнуванні будинків.

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Київ без "пробок": коли столиця перестане втрачати час і гроші в заторах

Транспортна інфраструктура — один з ключових компонентів міської екосистеми. Однак управлінням дорожнім рухом в столиці досі ніхто системно не займається.