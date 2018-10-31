Київ без "пробок": коли столиця перестане втрачати час і гроші в заторах

Транспортна інфраструктура - один з ключових компонентів міської екосистеми. Однак управлінням дорожнім рухом в столиці досі ніхто системно не займається (рос).

Ежедневные заторы на Южном мосту в утренний час пик в сторону правого берега стали обыденностью для киевлян.

Поэтому многие автомобилисты, живущие на Позняках, Осокорках, Харьковском каждое утро прокладывают маршрут на правый берег через Днепровскую набережную и дальше на Дарницкий мост или мост Патона.

Длинные караваны из сотен автомобилей медленно преодолевают более 10 светофоров, которые стоят на каждой дороге, примыкающей к шестиполосной трассе Днепровской набережной.

Типичная картина киевского утра: на Южном мосту затор, пустой перекресток Днепровской набережной и заурядной улицы Причальная, а за тобой караван из сотен машин две минуты ждет зеленый свет, чтобы сделать очередной "рывок" на пути к мосту.

7 июня 2018 года, 13:02, перекресток Днепровской набережной и улицы Причальной в направлении моста Патона Источник: Фото автора

7 июня 2018 года, 13:02, перекресток Днепровской набережной и улицы Причальной в направлении моста Патона Источник: Фото автора

В утренние и вечерние часы пик подобные ситуации можно наблюдать на крупных транспортных артериях Киева. Каждый день столица теряет сотни тысяч, если не миллионы человеко-часов из-за того, что в городе до сих пор отсутствует централизованная система управления дорожным движением. Город теряет деньги, а его жители — здоровье, потому что из-за заторов растет загазованность, провоцирующая астму и бронхит.

В 2017 году Киев занял 131 место в мире по качеству жизни в рейтинге журнала The Economist. При этом инфраструктура Киева в этом рейтинге набрала 42,9 балла, что означает "Большинство аспектов жизни сильно ограничены".

Транспортная инфраструктура — это один из ключевых компонентов городской экосистемы. Однако управлением дорожным движением в Киеве до сих пор никто системно не занимается. Об этом в июне 2018 года в интервью ЭП сообщил директор департамента информационно-коммуникационных технологий Киевской горадминистрации Юрий Назаров.

Уже на примере Львова можно увидеть, какие преимущества дает интеллектуальная система управления дорожным движением: О них рассказал генеральный директор австрийской Swarco Traffic Holding Штефан Зейтс. Его компания занимается разработкой и внедрением интеллектуальных транспортных систем. 23 октября Штефан Зейтс на форуме, посвященном дорожному хозяйству, рассказал, как европейские города управляют дорожным движением и какие преимущества это дает. ЭП записала самые интересные тезисы.

Генеральный директор австрийской Swarco Traffic Holding Штефан Зейтс

Проблемы Киева

Организация эффективного движения на улицах во многом зависит от того, пересядут ли люди с машин на общественный транспорт. Но для того, чтобы это произошло, общественный транспорт нужно сделать более привлекательным.

Источник: Фото автора

"Это Киев и это не уникальная ситуация, она происходит очень часто, — говорит Штефан Зейтс. — Вы видите, что справа полоса для общественного транспорта, но там полно автомобилей и автобус точно также стоит в заторе".

В настоящий момент в Киеве много заторов, и они есть не только в центре города, а везде, и даже на въезде в город. В столице недостаточно парковочных мест, недостаточно информации о бесплатных парковочных местах, не работает система наказаний за нарушение правил парковки. Общественный транспорт непривлекателен, потому что он опаздывает, нет информации о времени прибытия, он также останавливается в заторах, как и другие автомобили.

"Я, как пользователь услуг общественного транспорта хотел бы знать, когда мой автобус приедет, чтобы я понимал, успею я на работу или нет. Кроме того, существует также высокий уровень загрязнения воздуха", — подчеркивает руководитель австрийской компании.

Пример Львова

Swarco совместно с "Львовавтодор" реализовал ряд проектов в рамках внедрения во Львове интеллектуальной системы управления дорожным движением. У всех проектов были четыре простые цели:

1) Создать устойчивую мобильность для граждан и гостей Львова;

2) Повысить интенсивность дорожного движения за счет внедрения адаптивной системы и организации индивидуального трафика;

3) Создать более привлекательный общественный транспорт с более высоким уровнем обслуживания и информирование пассажиров в режиме реального времени о движении общественного транспорта;

4) Повысить безопасность на дорогах с помощью видеонаблюдения на перекрестках.

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С этой целью Swarco совместно с "Львовавтодор" провели реконструкцию трамвайных путей, прилегающих автомобильных дорог и пешеходных зон. Был создан центр управления дорожным движением и внедрена адаптивная система управления дорожным движением, основанная на параметрах интенсивности дорожного движения. Трамваи получили приоритет в дорожном движении. Для пассажиров трамваев и автобусов на остановках были установлены информационные табло с данными о периодичности движения транспорта.

Центр управления дорожным движением во Львове и адаптивная система управления дорожным движением нажать для увеличения

Управление дорожным движением во Львове происходит на основании данных, которые собирают видеокамеры, разнообразные детекторы, установленные на перекрестках и система управления общественным транспортом.

Принцип работы системы управления дорожным движением

В результате интеллектуальная система управления дорожным движением позволила Львову:

1) На 20% сократить длительность поездки и количество остановок автомобиля на главных дорогах;

2) На 15% увеличить пропускную способность дорог;

3) На 35% сократить время ожидания на перекрестках;

4) На 21% сократить время прохождения трамваем маршрута №2, повысить пунктуальность, обеспечить пассажиров информацией о движении трамвая в режиме реального времени.

В рамках дальнейшего расширения системы управления дорожным движением во Львове планируют большее количество перекрестков оснащать детекторами дорожного движения и подключать их к центральной системе управления дорожным движением. Планируют на шоссе, идущих в город, устанавливать информационные табло для вывода информации об альтернативных маршрутах. В планах также расширение здания Центра управления дорожным движением и приоритезация спецтранспорта: полиции, медиков, пожарных.

Эксперимент на Большой окружной

В Киеве Штефан Зейтс предлагает внедрять аналогичные решения. Первый пилотный проект доказал свою высокую эффективность. На участке Большой окружной дороги Киева Swarco установила так называемый "Зеленый Коридор".

"Это очень сложная дорога: много людей выходят из жилых кварталов и используют основного дорогу, чтобы приехать в город. Каждый день в часы пик на этих трех перекрестках появляются ужасные заторы. Мы оборудовали эти перекрестки адаптивной системой управления дорожного движения и тестируем ее уже в течение двух месяцев. В результате применения системы заторы на этих трех перекрестках абсолютно исчезли. Это чрезвычайно изменило жизнь водителей. Но через два месяца заторы появились снова. Почему?

Другие водители, которые обычно не ездили этим путём, узнали, что тут теперь можно намного быстрее проехать, чем по маршруту, где они ездили раньше. И теперь они все выбирают именно эти перекрестки. Теперь дорога снова перегружена. Она уже практически достигла порога своей пропускной способности. Теперь мы видим, что недостаточно запустить адаптивную систему управления на трех перекрестках. Эта система должна быть распространена на весь город", — резюмирует Штефан Зейтс.