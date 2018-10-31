Іноземних банків в Україні стало більше

Кількість банків з іноземним капіталом в Україні зросла з 40 до 41 банку, в тому числі кількість банків зі 100-відсотковим іноземним капіталом збільшилася з 23 до 24.

Про це повідомляє FinClub.

Відзначається, що ці показники в звітності НБУ не оновлювалися з 1 липня.

"Станом на 1 жовтня кількість банків зі 100% іноземним капіталом збільшилася до 24 в результаті завершення процедури викупу мажоритарним акціонером ПАТ "Укрсоцбанк" акцій у міноритаріїв (процедура squeeze-out). Після викупу акцій частка ABH Holdings S.A. (Люксембург) в "Укрсоцбанк" зросла з 99,9104% до 100%", - повідомили в прес-службі НБУ.

Загальна ж кількість банків з іноземним капіталом збільшилася до 41 в результаті покупки 30 серпня компанією responAbility Participations AG 40,45% акцій ПАТ "Акціонерний комерційний банк "Львів" у акціонера банку - компанії ТОВ "Нью Прогрес Холдинг" (Україна).

"Акціонерний комерційний банк "Львів" став банком за участю іноземного капіталу", - заявили в прес-службі НБУ.

В НБУ наголосили, що комітет Національного банку з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду платіжних систем 23.06.2018 прийняв рішення про погодження компанії responAbility Participations AG придбання істотної участі в ПАТ АКБ "Львів".

Як повідомлялося, в січні 2016 року ABH Holdings S.A. (ABHH, опосередковано володіє 100% акцій Альфа-Банку, Київ) і UniCredit Group ("UCG") оголосили про підписання угоди про передачу 99,8% акцій Укрсоцбанку в обмін на міноритарну частку володіння в ABHH в розмірі 9,9%.