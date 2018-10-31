Dragon Capital викупила Horizon Park Business Center

UCPIH Ltd, яка входить в групу компаній Dragon Capital, завершила операцію з придбання у АТ "Укрсоцбанк" бізнес-парку Horizon Park Business Center площею 69 тисяч квадратних метрів.

Про це повідомляє delo.ua.

"Вартість угоди не розкривається", - йдеться в повідомленні Dragon Capital.

Однак в facebook йдеться, що придбання цього комплексу стало найбільшою угодою на ринку офісної нерухомості України за останні 10 років.

У компанії відзначають, що до складу комплексу входять дві офісних вежі класу "А" висотою 18 і 19 поверхів і 3-поверхова будівля, що з'єднує їх, а також 5-поверхова офісна будівля класу "B". У найбільший в Києві бізнес-парк також входить наземний, підземний та багаторівневий паркінг на понад 1100 машиномісць, а також широкий перелік об'єктів соціальної інфраструктури.

"Horizon Park Business Center стане сьомим і найбільшим об'єктом у нашому портфелі офісної нерухомості, який ми сформували за останній рік, збільшивши вдвічі його розмір - до 160 тис квадратних метрів", - зазначив генеральний директор Dragon Capital Томаш Фіала.

"Ми вважаємо, що зростання попиту на офісні приміщення на тлі відновлення ділової активності в країні і поступове зниження вакантності роблять цей сектор нерухомості інвестиційно привабливим в перспективі 3-5 років", - додав він.

За його словами, з 2016 Dragon Capital разом зі своїми європейськими та американськими партнерами проінвестувала в нерухомість України вже 400 млн доларів.

Dragon Capital - одна з найбільших груп компаній в Україні, яка працює в сфері прямих інвестицій і фінансових послуг, надаючи повний спектр інвестиційно-банківських і брокерських послуг для корпоративних і приватних клієнтів. Компанія була заснована в 2000 році в Києві.

UCPIH Ltd (Ukrainian Commercial Property Investment Holding) - це інвестиційний холдинг, що входить до групи Dragon Capital і спеціалізується на інвестиціях в комерційну нерухомість. Мажоритарним акціонером холдингу є Dragon Capital Investments Limited.