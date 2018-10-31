Нацкомісія попри рішення РНБО компенсувала Ахметову понад 700 мільйонів

Національна комісія, що здійснює регулювання в сфері енергетики та комунальних послуг, компенсувала ТОВ "ДТЕК Донецькобленерго" постачання електроенергії в окуповані райони України на Донбасі на суму 713,68 мільйона гривень.

Про це стало відомо з постанов НКРЕКП №914 та №915 від 28 серпня, повідомляють Наші гроші.

Постанови прийняті на виконання рішення Донецького окружного адмінсуду за позовом ПАТ "ДТЕК Донецькобленерго" до НКРЕКП. В позові компанія вказала, що з листопада по грудень 2014 року та з січня по березень 2015 року вона не отримала дотації для компенсації втрат від постачання електроенергії на непідконтрольні території. При цьому, "ДТЕК Донецькобленерго" стверджувало, що подало до Комісії всі необхідні документи для отримання дотацій. В позові компанії вимагала врахувати їй компенсацію в сумі 548,41 млн грн.

В квітні 2015 року Донецький окружний суд задовольнив позов "ДТЕК "Донецькенерго". Справа дійшла до Вищого адмінсуду України, який літом 2017 року направив її на новий розгляд в той же суд першої інстанції.

При повторному розгляді НКРЕКП вказала, що згідно рішення Ради нацбезпеки та оборони від 4 листопада 2014р. "Про невідкладні заходи із забезпечення державної безпеки" (було введено в дію указом президента Петра Порошенка), дотації по населенню надаються по обсягах споживання електричної енергії лише на підконтрольній українській владі території. На основі цього рішення Нацкомісія провела нараду, за результатами якої було прийнято протокол про неврахування компенсації втрат постачальникам електроенергії на підконтрольну територію.

На судове засідання представник НКРЕКП не з’явився.

При повторному розгляді суд заявив, що сума позову "ДТЕК Донецькобленерго" збільшилася на 165 млн грн. до 713,68 млн грн. Донецький окружний адмінсуд вказав, що протокол наради НКРЕКП не є нормативним документом, та не відміняє нормативно-правові акти про дотації. Апеляція комісії також була залишена без задоволення.

Після цього НКРЕКП прийняла постанову №914, за якою було враховано АТ "ДТЕК Донецькі електромережі" 713,68 млн грн. недоотриманої компенсації. Ці гроші були затверджені в сумі дотаційних сертифікатів при розрахунку оптової ринкової ціни в вересні-листопаді 2018 року. Компенсовані кошти будуть спрямовані на погашення реструктуризованої заборгованості компанії перед державним підприємством "Енергоринок".

Постановою №915 НКРЕКП внесла зміни до суми дотаційних сертифікатів при розрахунку оптової ринкової ціни у ІІІ кварталі 2018 року.

Вже після опублікування постанов НКРЕКП, Касаційний адміністративний суд Верховного Суду 18 жовтня підтвердив законність позову "ДТЕК Донецькобленерго". Суд вказав, що попередні суди вірно дійшли висновку про те, що рішення РНБО України носило рекомендаційний характер. Але НКРЕКП ці рекомендації не врахувало і жодного акту нормативно-правового характеру на їх виконання не прийняла.

Нагадємо, у серпні НКРЕКП після ухвалення відповідного закону прийняла рішення скасувати формулу "Роттердам+" після запуску ринку електроенергії - з липня 2019 року.

Читайте також: Заплати Ахметову і друзям президента, або Формула з доходом на 24 мільярди