В Україні будуть обмежувати забудову з метою безпеки

Мінрегіонбуд оновив державну будівельну норму і з 1 вересня запровадив норму щодо "жовтих ліній", які повинні обмежувати забудову для безпеки при можливому руйнуванні будинків.

Про це повідомив заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Лев Парцхаладзе.

"Тепер в генеральних планах населених пунктів і в детальних планах територій обов'язково повинні бути розділи по лініях обмеження. "Жовті лінії" - обмеження забудови з метою безпеки, щоб за можливого руйнування будівлі не постраждали інші споруди і не були перекриті шляхи евакуації", - написав він.

За словами Парцхаладзе, ці лінії визначаються за принципом: чим ближче до евакуаційних шляхів знаходиться будівля, тим нижчою по висоті вона повинна бути.

"Згідно з ДБН, "жовті лінії" обмежують зони можливих завалів житлових, громадських, промислових та інших будівель і споруд, розташованих вздовж магістральних вулиць сталого функціонування, за якими проводиться евакуація населення в особливий період та підтримується транспортне забезпечення виконання рятувальних та невідкладних аварійно-відновлювальних робіт", - написав він.

Парцхаладзе відзначив, що лінії обмеження забудови повинні визначатися при розробці документації щодо просторового планування для категорійних населених пунктів, що мають особливу важливість при цивільному захисті.

Це стосується територій, на яких розміщені суб'єкти господарювання, що мають важливе економічне і стратегічне значення для економіки і безпеки держави і становлять небезпеку для населення і територій у зв'язку з можливістю радіоактивного, хімічного забруднення або катастрофічного затоплення.

Економічна правда