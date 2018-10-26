OVERTIME: ГОЛОВНІ ПОДІЇ ДНЯ

Про подальше підвищення цін на газ та розміщення євробондів

Про ціни на газ. До нас у руки потрапив документ, який був видалений з сайту Кабміну через декілька хвилин після публікації. Ми розрахували, як підвищиться ціна на газ для населення навесні 2019 року та взимку 2020 року.

Про євробонди. Україна розмістила 5-річні єврооблігації на 750 мільйонів доларів та 10-річні на 1,25 млрд доларів. Прибутковість 5-річного траншу становила 9% річних, 10-річного - 9,75%.

Про пенсії. З січня 2019 року "Укрпошта" закриє до 7 тисяч поштових відділень, якщо не буде підвищено тариф за послуги доставки пенсій. Послуги з доставки пенсій, зрозуміло, також не надаватимуть.

Про кримський газ. В анексованому Росією Криму підводну ділянку "Глибока" нафтогазового родовища у Чорному морі віддали приватній компанії "Новые проекты", директор якої є бізнес-партнером родини Віктора Медведчука.

Про екс-голову МВФ у в’язниці. Колишнього директора-розпорядника Міжнародного валютного фонду Родріго Рато помістили в іспанську в'язницю для відбування покарання в вигляді 4,5 років позбавлення волі.

Про контроль на фондовим ринком. Національний банк при ухваленні парламентом може отримати повноваження здійснювати нагляд над елементами інфраструктури фондового ринку.

Про держборг. Протягом вересня 2018 року сума державного та гарантованого державою боргу України зменшилась у гривневому еквіваленті на 3,9 мільярди гривень.У доларовому еквіваленті - зменшився на 190 мільйонів доларів.

Ви хочете знати більше?

Банкрутство фізособи: хто може скористатися і як запустити процедуру

ЕП відповідає на основні питання щодо нової для України процедури банкрутства фізичної особи та пояснює, хто може нею скористатися.