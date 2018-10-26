НБУ планує посилити контроль над фондовим ринком

Національний банк України при ухваленні парламентом може отримати повноваження здійснювати нагляд над елементами інфраструктури фондового ринку.

Про це йдеться у повідомленні на сайті НБУ.

Пропозиції до проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності Розрахункового центру з обслуговування договорів на фінансових ринках" були презентовані минулого тижня під час виїзного засідання Комітету Верховної Ради України з питань фінансової політики і банківської діяльності.

Пропозиції Нацбанку було розроблено спільно з НКЦПФР. У процесі роботи над документом були враховані рекомендації Міжнародного валютного фонду, представники якого перебували в Києві з технічною місією в червні цього року на запрошення НБУ.

Передбачається, що приведення діяльності Національного депозитарію України (НДУ) у відповідність до міжнародних стандартів PFMI відкриє можливість до створення повноцінного єдиного центрального депозитарію на його основі.

Пропозиції до законопроекту передбачають підвищення ролі Національного банку в корпоративному управлінні системно-важливими елементами інфраструктури фондового ринку. Для цього необхідно збільшити частку Національного банку в капіталі НДУ до щонайменше 51%.

У майбутньому, в міру розвитку ринку Національний банк зможе зменшити свою частку або повністю вийти з капіталу НДУ, зазначає Нацбанк.

Також пропозиції до проекту Закону передбачають оптимізацію діяльності Розрахункового центру та його трансформацію з банківської установи у спеціалізовану фінансову установу.

Документ пропонує скасувати монополію РЦ на здійснення грошових розрахунків за операціями з цінними паперами за принципом "поставка цінних паперів проти оплати" (Delivery versus payment, DVP).

Водночас важливим етапом трансформації РЦ буде проведення за участі міжнародних донорів та експертів Сost-benefit analysis (CBA), який повинен визначити доцільність функціонування в Україні центрального контрагента. За результатами СВА буде ухвалене рішення щодо участі Національного банку в капіталі цієї установи.

Якщо ж СВА засвідчить недоцільність розвитку функції центрального контрагента за поточних масштабів ринку в Україні, РЦ продовжить виконання безризикової клірингової діяльності.

Нагадаємо, Нацбанк планує в першому кварталі 2019 року приєднатися до системи міжнародного депозитарію Clearstream.

Економічна правда