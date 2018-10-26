"Укрпошта" може припинити доставку пенсій

Ігор Смілянський

З січня 2019 року "Укрпошта" закриє до 7 тисяч поштових відділень, якщо не буде підвищено тариф за послуги доставки пенсій.

Про це заявив голова компанії Ігор Смілянський в інтерв'ю "Урядовому кур'єру".

"Ми підготували антикризовий план, який введемо 1 листопада, якщо тариф не буде прийнятий. Це означає, що "Укрпошта" змушена буде оптимізувати мережу в селах, вибудувану під доставку пенсій", - заявив він.

"З 1 січня 2019 року не будемо доставляти пенсії, закриємо 5-7 тисяч стаціонарних відділень, звільнимо частину адміністративного і виробничого персоналу", - сказав Смілянський.

За його словами, "Укрпошта" зосередиться на побудові поштово-логістичного та фінансового бізнесу в містах, а також там, де це доцільно і вигідно.

Смілянський заявив, що причина закриття відділень - збитковість.

"В середньому кожне з них щомісяця зазнає збитків майже на 3 тисячі гривень. Одна з головних причин збитковості - доставка пенсій за тарифами нижче собівартості. На кожній доставці втрачаємо 19 гривень", - розповів Смілянський.

Він також заявив, що Міністерство соцполітики і Пенсійний фонд відмовилися змінити тариф для "Укрпошти" на послуги доставки пенсій.

"Тариф залишається незмінним з 2004 року, ми надаємо послугу за тарифами 14-річної давності. Актуалізація пенсійного тарифу не закладена і в проекті держбюджету на 2019 рік", - сказав Смілянський.

Раніше ЕП повідомляла, що від доставки пенсій населенню "Укрпошта" в цьому році зазнала 1 млрд гривень збитків.

Економічна правда