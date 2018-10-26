Всі розділи
Укр / Рус

У вересні держборг України скоротився

П'ятниця, 26 жовтня 2018, 15:30

Протягом вересня 2018 року сума державного та гарантованого державою боргу України зменшилась у гривневому еквіваленті на 3,9 мільярди гривень.

Про це повідомляє міністерство фінансів.

У доларовому еквіваленті державний та гарантований державою борг зменшився на 0,19 млрд доларів.

Станом на 30 вересня державний та гарантований державою борг України становив 2,112 млрд гривень або 74,66 млрд доларів, у тому числі: державний та гарантований державою зовнішній борг – 1,344 млрд гривень (63,62% від загальної суми державного та гарантованого державою боргу) або 47,50 млрд доларів; державний та гарантований державою внутрішній борг – 768,54 млрд гривень (36,38%) або 27,16 млрд доларів.

Державний борг України становив 1,827 млрд гривень (86,50 % від загальної суми державного та гарантованого державою боргу) або 64,58 млрд доларів.

Державний зовнішній борг становив 1,071 млрд гривень (50,70% від загальної суми державного та гарантованого державою боргу) або 37,85 млрд доларів.

Державний внутрішній борг становив 756,27 млрд гривень (35,80% від загальної суми державного та гарантованого державою боргу) або 26,73 млрд доларів.

Гарантований державою борг України становив 285,31 млрд гривень (13,50 %) або 10,08 млрд доларів, у тому числі: гарантований зовнішній борг – 273,04 млрд гривень (12,92 %) або 9,65 млрд доларів; гарантований внутрішній борг – 12,27 млрд гривень (0,58%) або 0,43 млрд доларів.

Як повідомлялося раніше, статки 100 найбагатших українців дорівнюють половині всього держборгу країни.

Економічна правда

Мінфін держборг

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Україна близька до розміщення євробондів — джерело 25 жовтня 2018, 15:45
Стало відомо, скільки уряд планує залучити від євробондів 24 жовтня 2018, 13:18
Частину коштів від нових євробондів Мінфін направить на погашення боргів 24 жовтня 2018, 10:22
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті