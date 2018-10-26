У вересні держборг України скоротився

Протягом вересня 2018 року сума державного та гарантованого державою боргу України зменшилась у гривневому еквіваленті на 3,9 мільярди гривень.

Про це повідомляє міністерство фінансів.

У доларовому еквіваленті державний та гарантований державою борг зменшився на 0,19 млрд доларів.

Станом на 30 вересня державний та гарантований державою борг України становив 2,112 млрд гривень або 74,66 млрд доларів, у тому числі: державний та гарантований державою зовнішній борг – 1,344 млрд гривень (63,62% від загальної суми державного та гарантованого державою боргу) або 47,50 млрд доларів; державний та гарантований державою внутрішній борг – 768,54 млрд гривень (36,38%) або 27,16 млрд доларів.

Державний борг України становив 1,827 млрд гривень (86,50 % від загальної суми державного та гарантованого державою боргу) або 64,58 млрд доларів.

Державний зовнішній борг становив 1,071 млрд гривень (50,70% від загальної суми державного та гарантованого державою боргу) або 37,85 млрд доларів.

Державний внутрішній борг становив 756,27 млрд гривень (35,80% від загальної суми державного та гарантованого державою боргу) або 26,73 млрд доларів.

Гарантований державою борг України становив 285,31 млрд гривень (13,50 %) або 10,08 млрд доларів, у тому числі: гарантований зовнішній борг – 273,04 млрд гривень (12,92 %) або 9,65 млрд доларів; гарантований внутрішній борг – 12,27 млрд гривень (0,58%) або 0,43 млрд доларів.

Як повідомлялося раніше, статки 100 найбагатших українців дорівнюють половині всього держборгу країни.

Економічна правда