OVERTIME: ГОЛОВНІ ПОДІЇ ДНЯ

Про звільнення Данилюка, нову голову НКРЕ та фінансову кризу.

Про звільнення Данилюка. Прем’єр-міністр Володимир Гройсман підписав подання до Верховної Ради на звільнення з посади Міністра фінансів Олександра Данилюка.

Про нову голову НКРЕ. 6 червня на закритому засіданні Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, головою НКРЕ обрано Оксану Кривенко.

Про суд щодо Укртелекому. Касаційний господарський суд призупинив розгляд справи щодо повернення "Укртелекому" у власність держави.

Про Антикорупційний суд. Європарламент може відкласти нову програму макрофінансової допомоги для України обсягом 1 мільярд євро, якщо Верховна Рада провалить голосування закону про Антикорупційний суд.

Про санкції проти Арбузова. Європейський суд ухвалив рішення про скасування санкцій ЄС, запроваджених Радою Євросоюзу проти колишнього в.о. прем'єр-міністра і екс-голови Нацбанку Сергія Арбузова в березні 2017 року.

Про малу приватизацію. Нормативна база для запуску малої приватизації повністю підготовлена.

Про фінансову кризу. Світовий банк описав як збіг декількох фінансових ризиків може привести до глобальної рецесії.

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