Нацкомісія з тарифів обрала нову очільницю

6 червня на закритому засіданні Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, головою НКРЕКП обрано Оксану Кривенко.

Про це йдеться на офіційному сайті регулятора.

Кривенко народилася у 1974 році в м. Свердловськ Луганської області. У 1996 році закінчила Київський державний економічний університет, отримала диплом магістра за спеціальністю "Економіка підприємства"; програма "менеджмент проектів та консалтинг".

У 2010 році закінчила Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, спеціальність "Нафтогазопроводи та нафтогазосховища", спеціалізація – обслуговування, ремонт і реконструкція трубопроводів, кваліфікація – інженер-механік.

За результатами відкритого конкурсного відбору 29 травня 2018 року призначена на посаду члена Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

До призначення членом НКРЕКП працювала в Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, на посаді заступника директора Департаменту із регулювання відносин у нафтогазовій сфері.

"Наша стратегія та головна мета – ефективний регулятор, який працюватиме системно над усіма викликами та проблемами, з курсом на реформи для створення ефективних ринків. Ми прагнемо неупередженого, прозорого та відкритого регулювання з урахуванням інтересів як споживачів, так і надавачів послуг", - зазначила новообрана голова НКРЕКП.

Як повідомлялося, 30 травня президент Порошенко підписав указ про призначення нових членів Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг.

Новими комісіонерами стали Олена Антонова (співробітник ДТЕК), Олександр Формагей(працював в "Центренерго" та "Укргідроенерго"), Дмитро Коваленко (співробітник НКРЕ (енергетичний департамент) та "Укренерго"), Євген Магльованний (співробітник "Держенергоефективності", раніше працював в НКРЕ по напрямку комунального сектору) та Оксана Кривенко (співробітник НКРЕ (департамент нафти та газу)).

За даними джерел ЕП саме Кривенко повинна була стати Головою комісії.

30 травня, президент Петро Порошенко підписав указ про звільнення Дмитра Вовка з посади голови Нацкомісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

Детальніше про причини звільнення Вовка читайте у матеріалі: "Президентський гамбіт: чому Порошенко жертвує Вовком"

Економічна правда