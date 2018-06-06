ЄС може не дати Україні 1 мільярд євро при провалі закону про Антикорупційний суд — Данилюк

Європарламент може відкласти нову програму макрофінансової допомоги для України обсягом 1 мільярд євро, якщо Верховна Рада провалить голосування закону про Антикорупційний суд.

Про це заявив міністр фінансів Олександр Данилюк в ефірі одного з телеканалів, передає "Інтерфакс-Україна".

"Є чітка позиція Європейської народної партії: якщо в четвер (7 червня - ред) не проголосують за Антикорупційний суд, голосування за макрофінансову допомогу, яке прогнозується 13 червня в Європарламенті, може бути відкладено", - сказав глава Мінфіну.

Він підкреслив, що провал голосування за Антикорупційний суд також призведе до необхідності секвестру державного бюджету мінімум на 4 млрд доларів через неможливість відновити фінансування за програмою Міжнародного валютного фонду і вийти на ринки зовнішніх запозичень.

"Якщо ми зриваємо програму МВФ, то це автоматично означає секвестр на суму мінімум 4 млрд доларів. Якщо в гривнях, то помножте на 26-27 - це величезні суми" - заявив Данилюк.

Він нагадав, що держбюджет на 2018 рік був прийнятий з урахуванням важливої умови - продовження отримання коштів від МВФ, що передбачає залучення близько 90 млрд грн за рахунок зовнішніх запозичень і 22 млрд грн від приватизації, які зараз виглядають проблематичними.

Секвестр - це скорочення витрат при виконанні окремих статей або всього державного бюджету через прорахунки при складанні бюджету, виникнення форс-мажорних обставин.

На сьогоднішній день Україна отримала за трьома попередніми програмами MFA кредитів на суму 2,81 мільярда євро з початку 2014 року: 1,61 мільярда євро були виділені у 2014-2015 роках в рамках двох попередніх програм MFA та 1,2 мільярда євро у 2015-2017 роках як частина третьої програми.

Україна виконала 17 із 21 політичних зобов'язань, пов'язаних з третім траншем у розмірі 600 мільйонів євро, які могли б бути надані Україні під час третьої програми MFA.

Чотири заходи не були запроваджені до моменту закінчення терміну дії допомоги в січні 2018 року і Єврокомісія не виплатила останній транш.

28 лютого міністр фінансів Олександр Данилюк повідомив, що Європейська комісія затвердила нову програму макрофінансової допомоги Україні.

Як повідомлялося, президент Петро Порошенко в листопаді 2017 року заявив про досягнення домовленості щодо нової програми макрофінансової допомоги ЄС Україні на 2018-2019 роки.

У травні Рада Євросоюзу підтримала угоду з Європейським парламентом щодо четвертого пакету макрофінансової допомоги для України у розмірі мільярд євро.

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