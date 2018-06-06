Київ "порозумнішає": як IT-рішення допоможуть боротися із заторами та смертністю

Столиця країни страждає від хронічних заторів, хаотичного паркування транспорту і смертності на дорогах. Чи спроможеться Київ "порозумнішати", щоб підвищити якість життя городян? (рос)

В марте 2018 года Киев занял 173 место в рейтинге городов мира по качеству жизни. Рейтинг составила международная консалтинговая компания Mercer. Фирма создана в 1945 году, ее акции торгуются на бирже NASDAQ. У нее есть офисы в 180 городах и 21 тыс сотрудников. Доход за 2016 год — 4,3 млрд долл.

Рейтинг состоит из 231 города. По качеству жизни Киев уступил одну позицию Кампале, Уганда, но обогнал Манагуа, Никарагуа, который занял 174 место.

Впрочем, киевлянам не обязательно заглядывать в рейтинг Mercer, чтобы оценить качество жизни в столице. Жители Киева ежедневно тратят сотни тысяч человеко-часов на простаивание в заторах, страдают из-за хаотичной парковки транспортных средств и хамства водителей маршруток.

Ежегодно сотни киевлян гибнут и тысячи получают травмы в ДТП из-за нарушения водителями правил дорожного движения. Можно ли вылечить перечисленные болезни Киева с помощью современных информационных технологий и тем самым повысить качество жизни киевлян?

Юрий Назаров

Чтобы ответить на этот и другие вопросы, "Экономическая правда" встретилась с директором департамента информационно-коммуникационных технологий Киевской горадминистрации Юрием Назаровым.

Назаров — участник инициативной группы "Киев смарт сити".

В группу входят представители городской власти, представители общественности и бизнеса.

Их цель — сделать Киев "умным" городом — городом, в котором используются современные технологии для улучшения качества жизни горожан.

Сколько стоит поумнеть

Опыт самых "умных" городов мира — Барселоны, Лондона, Нью-Йорка, Парижа — показывает, что технологии существенно повышают качество жизни людей.

Так, в три раза сокращается время реагирования городских служб, в пять раз — время принятия решений. В два раза улучшаются финансовые показатели города, в два-четыре раза снижается потребление тепла, воды и электроэнергии. На 30% снижается уровень преступности, на 20% — количество заторов, на 15% улучшаются экологические показатели.

Однако на внедрение технологий нужно много времени и денег.

Первый "умный" проект — городскую систему видеонаблюдения — госадминистрация Киева начала внедрять 2,5 года назад. "До этого ничего не было, — говорит Назаров. — Ни дата-центра, ни сетевой инфраструктуры. Были лишь система документооборота и сайт города".

Сейчас киевская система видеонаблюдения состоит из 5 тыс камер. За 2,5 года в нее было инвестировано 180 млн грн. Для сравнения: в Москве — 300 тыс камер, в Лондоне — 1 млн. Чтобы покрыть весь Киев, нужно 100 тыс камер.

Задачи городского наблюдения

Система видеонаблюдения помогает правоохранителям раскрывать преступления, городским властям — контролировать работу коммунальных служб и управлять городским движением. Система состоит из камер разного типа, потому что каждая из них призвана выполнять свою задачу.

Есть обзорные камеры, они смотрят в одну точку. Есть камеры, которые могут менять направление обзора и приближать объект. Есть 500 камер с функцией распознавания автомобильных номеров. Есть камеры с функцией распознавания лиц. Камеры поставляют китайские компании Huawei и Hikvision.

Один из ситуационных центров Киева, подключенный к киевской муниципальной системе видеонаблюдения "Безопасный город" Фото kyivcity.gov.ua

Видеоданные с камер в режиме онлайн поступают в единое ядро, построенное на базе Hikvision. На основе ядра развернута система аналитики. Она позволяет, например, по номеру автомобиля строить маршрут, фиксировать проезд на красный свет, движение по полосе встречного движения.

К системе подключены 12 ситуационных центров. У разных госслужб есть свой центр с разными правами доступа к системе. Есть муниципальный ситуационный центр, центр полиции, СБУ, патрульной полиции, Национальной гвардии, районных администраций, ключевых коммунальных предприятий.

Стратегия развития городской системы видеонаблюдения заключается в том, чтобы за счет городского бюджета покрыть камерами ключевые локации города и подключить к системе видеокамеры бизнеса: торговых центров, банков, аптек и заправок. Пока это подключение происходит на добровольных началах.

"Заставить их мы пока не можем, — говорит Назаров. — Думаем, как это сделать решением Киеврады. Добровольно подключили 100 камер, из которых 98 — в торговых центрах". По словам Назарова, благодаря системе найдено много преступников и пропавших людей, зафиксировано более 2 тыс аварий.

Бессистемное дорожное движение

Городское движение — второй по важности аспект жизнедеятельности города. Доходы городов во многом зависят от ритмичности работы транспорта.

В китайских мегаполисах Шанхай и Шеньчжэнь утром на крупных перекрестках транспортные потоки регулируют полицейские с учетом интенсивности автомобильного движения. Это при том, что в Шанхае помимо полицейских работает интеллектуальная система управления транспортом.

В Киеве такой системы нет. Сотрудники Национальной полиции не регулируют транспортные потоки даже в часы пиковых нагрузок. Тем не менее, полицейские регулярно перекрывают движение на дорогах столицы для организации проезда кортежей высокопоставленных чиновников.

"Системно организацией движения у нас не занимаются. Ответственные за это люди достаточно низкой квалификации", — сетует Назаров.

Речь идет о КП "Центр организации дорожного движения". До 23 января 2018 года это КП называлось "Киевдорсервис". На балансе центра — 642 светофора. Еще 55 светофоров принадлежат другим организациям.

"Центр управляет светофорами, но управления в автоматическом режиме в городе нет. В 2018 году мы начали проектировать интеллектуальную транспортную систему, которая в зависимости от трафика будет автоматически регулировать переключение светофоров для оптимизации движения. Ориентируемся на опыт Сеула, Южная Корея", — объясняет Назаров.

Он обещает, что "Киев смарт сити" в 2018 году разработает концепцию интеллектуальной системы управления транспортом. Одновременно город намерен установить камеры на 80 светофорах, что позволит рассчитывать скорость движения потока, определять габаритность машин и их номера.

Эти 80 камер установят на 43 въездах в Киев. Камеры станут основой интеллектуальной транспортной системы. Данные будут передаваться в виде статистики в единый центр управления. В зависимости от этого будет строиться динамическая модель и станут переключаться светофоры.

Назаров говорит, что для внедрения системы управления движением городские власти и их коллеги из Сеула и Барселоны будут поднимать уровень квалификации сотрудников Центра организации дорожного движения.

По оценкам, на внедрение проекта в Киеве понадобится 20 млн евро. Основная статья затрат — прокладка оптоволоконного кабеля к каждому светофору.

Контроль скорости транспорта

За 2017 год в Киеве в результате ДТП погибло 180 человек, травмы получили 2 965 человек. По словам главы Национальной полиции Сергея Князева, одна из главных причин ДТП в Украине — превышение скорости.

Департамент Назарова в качестве эксперимента установил на проспекте Степана Бандеры в направлении станции метро "Почайна" систему контроля скоростного режима. За полтора месяца система зафиксировала 72 тыс случаев превышения скоростного ограничения. Читайте також Зупинити "махновщину" на дорогах, або Коли запрацює фото- та відеофіксація Нові правила вже скоро: розвінчуємо міфи навколо закону про паркування

В Китае для контроля скоростного режима используются минимум две камеры, расположенные за несколько сотен метров друг от друга. Камеры фиксируют номер транспортного средства и точное время снимка.

Зная время, за которое транспортное средство преодолело расстояние от одной камеры до другой, система рассчитывает скорость движения.

Если авто превысило скоростной лимит, водитель мгновенно получает на телефон уведомление, что ему выписан штраф за превышение скорости.

В Украине запустить такую или любую другую подобную систему невозможно: в законах не прописаны параметры сертификации камер видеонаблюдения, которые определяют скорость движения транспортных средств.

При этом 27 сентября 2018 года в Украине начнет действовать законодательство, которое позволяет запустить процедуру автоматического наложения штрафов за нарушения правил дорожного движения.

Как накажут нарушителей

Система видеонаблюдения из 5 тыс камер станет главным инструментом Киева в борьбе с нарушителями правил парковки. Работать она будет так.

"В отдельном помещении операторы будут контролировать мониторы системы видеонаблюдения. Система будет фиксировать автомобили, припаркованные в запрещенных местах. Она будет распознавать номера этих машин и автоматически отправлять штраф нарушителю", — рассказывает Назаров.

Кроме того, улицы начнут патрулировать инспекторы. Они будут фиксировать нарушителей на планшет. Участие инспекторов будет актуально в том случае, если автомобили припаркованы вплотную и не видно номерных знаков.

"Мне понравилось, как сделали в Тель-Авиве и Москве. Там по улицам ездит машина с камерами и фиксирует номера неправильно припаркованных автомобилей. Оператор, который сидит рядом с водителем такой машины, с помощью планшета выписывает нарушителям штрафы.

Кто формирует повестку

Транспорт и безопасность — не все компоненты "умного" Киева, говорит Назаров. Остальные — медицина, ЖКХ, управление городом с помощью IT.

Формирует повестку дня "умного" Киева экспертный совет, в котором работают 15 человек. Половина представляет городскую администрацию, половина — общественность. Возглавляет экспертный совет городской голова. За ним — последнее слово по вопросу внедрения тех или иных "умных" решений.

"Мы анализируем опыт других городов, изучаем предложения компаний на рынке. Принятая Киеврадой концепция Smart City четко определяет стратегические ориентиры. Она есть в общем доступе. Запросы по запуску тех или иных сервисов формирует общественность", — отмечает Назаров.