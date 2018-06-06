Кабмін закінчив підготовку до запуску малої приватизації

Нормативна база для запуску малої приватизації повністю підготовлена.

Про це повідомляється в заяві Мінекономрозвитку, оприлюдненій прес-службою відомства.

"5 червня набули чинності затверджені Кабінетом міністрів правила прозорого продажу невеликих державних підприємств і компаній зі значною часткою державного капіталу. Таким чином, була повністю сформована нормативна база, необхідна для старту в Україні програми малої приватизації", - повідомляють представники міністерства.

Також у відомстві нагадують, що мала приватизація буде проводитися за допомогою електронної системи ProZorro.Продажі. У список об'єктів малої приватизації потрапили активи державної та комунальної власності вартістю до 250 млн. гривень. Під активами маються на увазі єдині майнові комплекси держпідприємств і пакети акцій тих підприємств, статутний капітал яких більше ніж на 50% належить державі.

"Ми чітко, крок за кроком, наближаємося до старту малої приватизації. Вперше в історії країни вона буде відбуватися виключно на відкритих електронних аукціонах. Спочатку був прийнятий новий закон, тепер розроблена вся необхідна нормативна база. У найближчі тижні мають з'явитися перші лоти в системі ", - заявив заступник міністра економрозвитку Максим Нефьодов.

Додамо, що на 2018 рік заплановано отримати 21,3 млрд грн від приватизації. Також в цьому році Фонд держмайна запланував продаж близько 200 підприємств з різних галузей: транспортні, хімічні, машинобудівні, сільськогосподарські, вугільні та інші.

Нагадаємо, Верховна рада прийняла закон про приватизацію держмайна №7066 18 січня.

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Економічна правда