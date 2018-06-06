Світовий банк описав можливий сценарій нової фінансової кризи

Світовий банк описав як збіг декількох фінансових ризиків може привести до глобальної рецесії.

Про це йдеться в червневому огляді СБ "Глобальні економічні перспективи".

Світовий банк прогнозує в 2018 році збереження темпів зростання на рівні 3,1%, як і в 2017 році.

Прогнози на 2019 і 2020 роки підтверджені на рівні 3% і 2,9% відповідно.

У червневому прогнозі Світовий банк задається питанням, чи не настав для світової економіки переломний момент, після якого почнеться гальмування росту.

З одного боку, здається, що світ тільки-тільки остаточно оговтався від наслідків глобальної фінансової кризи 2008-2009 років, а довгострокові прогнози (на 10 років вперед) в цьому році були підвищені для більшості економік, зазначає СБ. З іншого, за останні півстоліття глобальні рецесії відбуваються практично кожне десятиліття (1975, 1982, 1991 і 2009), а тепер "пройшло якраз десять років від останньої кризи", констатує виконуючий обов'язки головного економіста Світового банку Шантаянан Девараджан.

Ризики погіршення економічної ситуації сильніші, ніж ймовірність її поліпшення, показують моделі ВБ.

Як відзначають експерти СБ, "зросла ймовірність дестабілізуючої волатильності фінансових ринків, підвищилася вразливість деяких emerging markets і країн, що розвиваються до потрясінь такого роду. Крім того, посилилися настрої на користь протекціонізму в торгівлі, зберігається підвищений рівень політичної невизначеності і геополітичних ризиків".

Рівень заборгованості як в приватно-корпоративному, так і в державному секторах економік, що розвиваються зараз значно вище, ніж було до кризи 2008 року, і жорсткість монетарної політики може викликати суттєве збільшення вартості обслуговування боргу в цих країнах.

Світовий банк наводить приклад, як збіг декількох ризиків може привести до глобальної рецесії:

"Наприклад, повномасштабна ескалація обмежувальних заходів у торгівлі в поєднанні з раптовим сплеском глобальної інфляції може негативно вплинути на довіру і спричинити деструктивні події на фінансових ринках".

Ослаблення економічного зростання і підйом вартості запозичень можуть "посилити занепокоєння з приводу боргової та фінансової стабільності", а зростання безробіття може призвести до "посилення політичної невизначеності і протекціоністських тенденцій".

Серед інших ризиків СБ називає завищені оцінки активів в результаті тривалого періоду наднизьких ставок: "Завищені ціни активів роблять глобальні фінансові ринки більш уразливими до різких корекцій цін і сплесків волатильності".

Наприклад, в США акції компаній зараз коштують історично дорого з точки зору співвідношення котирувань і прибутків компаній (price-to-earnings). Ескалація торгових обмежень між США і Китаєм призведе не тільки до економічних втрат для двох цих країн, а й до "каскадного збільшення торговельних витрат в глобальних ланцюжках поставок".

Нарешті, геополітика як і раніше несе ризики для економік (це і невизначеність на Корейському півострові, і напруженість на Близькому Сході, і проблеми у відносинах Росії з США і Європою). СБ також вказує на ризики політичних змін, "поляризацію громадської думки", антиглобалістські настрої і зростаючий вплив популістських сил по всьому світу.

У поточному році зростання економіки в розвинених країнах, як очікується, становитиме 2,2%, а в країнах, що розвиваються, і країнах з ринком, що формується - 4,5%, що відповідає січневому прогнозу.

У 2019-2020 роках темпи зростання становитимуть в розвинених країнах, відповідно, 2% і 1,7%, в країнах, що розвиваються - по 4,7%.

Прогнози зростання економіки США Світовий банк підвищив у порівнянні з січневою оцінкою: на 0,2 п.п. для поточного року, до 2,7%, на 0,3 п.п. для наступного, до 2,5%. У 2020 році передбачається ослаблення підйому до 2%.

Очікування для економіки єврозони не змінилися: у 2018 році - зростання на 2,1%, в 2019 році - на 1,7%, в 2020 році - на 1,5%.

Також Світовий банк підвищив прогнози збільшення обсягів світової торгівлі в поточному році з 4% до 4,3%, в наступному - з 3,9% до 4,2%, в 2020 році - з 3,8% до 4%.

Нафта, за оцінками СБ, в 2018 році може подорожчати майже на третину замість очікуваних в січні 9,4%. У 2019 році середньорічна ціна, ймовірно, зменшиться на 1,4%, в 2020 році - майже не зміниться.

У довгостроковій перспективі прогнозоване зниження світового попиту на сировину може обмежити перспективи зростання цін на нього і, відповідно, до майбутнього зростання економіки країн - експортерів сировини.

Раніше ми писали, чому успіхи ФРС з жорсткістю монетарної політики "накликають біду" на ринки, що розвиваються.

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Економічна правда