OVERTIME: ГОЛОВНІ ПОДІЇ ДНЯ

Про банки, тарифи та Хайперлуп.

Про торгові центри. Dragon Capital може придбати компанію "Аскор Компані", яка управляє торговим центром Sky Park у Вінниці.

Про радників приватизації. Фонд держмайна оголосив перші шість конкурсів з відбору радників для надання послуг з підготовки до приватизації та продажу пакетів акцій для 6 з 22 підприємств.

Про Запорізький алюмінієвий. Фонд держмайна оприлюднив інформацію про видачу наказу про приватизацію державного пакета акцій у розмірі 68,0095% статутного капіталу ПАТ "Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат".

Про Укрпошту. Кабінет міністрів розпочав приймати заяви кандидатів на участь у конкурсному відборі на посаду незалежного члена Наглядової ради ПАТ "Укрпошта".

Про тарифи. НКРЕКП підвищила тарифи на 2018 рік на водопостачання і водовідведення для ПрАТ "Київводоканал" на 6%, до 16,716 грн за 1 кубометр.

Про банки. Чистий прибуток платоспроможних банків в травні 2018 року становив 2,088 мільярда гривень, тоді як в травні 2017 року їхній збиток становив 2,567 мільярда гривень.

Про Хайперлуп. Стало відомо, на яких умовах Міністерство інфраструктури підписало меморандум з Hyperloop Transportation Technologies.

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