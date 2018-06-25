Опубліковано меморандум Мінінфраструктури з Hyperloop TT

Стало відомо, на яких умовах Міністерство інфраструктури підписало меморандум з Hyperloop Transportation Technologies.

Про це йдеться в тексті документу.

Як зазнчається, метою меморандуму є співробітництво сторін щодо підготовки техніко-економічного обгрунтування та впровадження як комерційної, так і громадської системи транспорту Гіперлуп.

Меморандум МІУ HTT (PDF)

Меморандум МІУ HTT (Text)

Раніше повідомлялось, що Міністерство інфраструктури України та компанія Hyperloop Transportation Technologies домовилися про співпрацю в галузі розвитку технологій високошвидкісного транспортування — Hyperloop.

Як повідомлялося, в лютому міністр інфраструктури Володимир Омелян заявив, що Україна наступного року може почати будівництво тестового майданчика в місті Дніпро для впровадження в країні надшвидкісного сполучення типу Hyperloop за кошти приватних інвесторів.

У Мінінфраструктури заявили, що квиток на Hyperloop коштуватиме дешевше, ніж на літак і поїзд.

Hyperloop - це розроблена Ілоном Маском транспортна система, що складається із сталевих труб, усередині яких переміщається поїзд - герметична капсула на аеродинамічній подушці. Швидкість такої капсули може перевищувати 600 кілометрів на годину.

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Економічна правда