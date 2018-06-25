Смартфон замість касового апарату: як це зробити уже сьогодні

Хто заборонив використовувати смартфон як касовий апарат, і коли реєстратор розрахункових операцій можна буде зареєструвати в податковій "в один клік". (рос)

Кабинет министров опубликовал постановление, которое отменяет обязательную ежемесячную плату за сервисное обслуживание регистратора расчетных операций (РРО).

Ежегодно бизнес тратил на это до 2 млрд грн на сервис и подобная инициатива Кабмина конечно же получила от предпринимателей положительные отзывы. Но это далеко не все проблемы, которые возникают с РРО.

Бизнес ждет от Министерства финансов также кардинального упрощения регистрации РРО в Государственной фискальной службе, отмены требования вести бумажную книгу учета расчетных операций (КУРО) и вывода на рынок недорогих инновационных РРО.

"Экономическая правда" разбиралась, почему нужны дальнейшие реформы в сфере РРО, и как уже сегодня смартфон можно превратить в РРО.

Зачем нужна реформа РРО

РРО — это устройство, которое через интернет передает в налоговую информацию о каждой операции купли-продажи. Его обязан использовать бизнес с оборотом более 1 млн грн в год.

Сегодня РРО используют банки, финансовые компании, сети супермаркетов, АЗС, почтовые операторы и т.д. Всего, по данным ГФС, 109 тыс предприятий Украины зарегистрировали 283 тыс РРО.

Подпись: Регистратор расчетных операций "Екселлио FP-700", 14 870 грн Фото автора

Впрочем, бизнес не против использовать РРО. Предприниматели выступают против действующих правил регистрации, сервисного обслуживания и контроля РРО.

Упомянутые правила написаны на основании закона о применении РРО, который был принят еще 23 года назад — в 1995 году. Речь идет о двух документах: первый приказ Министерства финансов №547 о регистрации РРО и книги учета расчетных операций (КУРО), второй — постановление правительства №601 от 2004 года о сервисном обслуживании РРО.

Директор департамента региональной сети ООО "Электрум Пеймент Систем" Игорь Дядюра считает, что правила выписаны в интересах производителей РРО и сотрудников налоговой системы.

Например, до публикации постановления об отмене обязательного сервисного обслуживания бизнес должен был ежемесячно платить центрам сервисного обслуживания в среднем 260 грн за каждый РРО. В год общий объем платежей достигал 2 млрд грн.

Кроме того, говорит Дядюра, правила давали повод сотрудникам налоговой системы проводить формальные проверки бизнеса и накладывать на бизнес многомиллионные штрафы, не связанные с уплатой налогов. Поводом для штрафа, например, может стать подклеенный не туда чек (в книге КУРО, ЭП) или запись, сделанная в книге (КУРО, ЭП) не в той графе.

К примеру, в 2017 году по поводу РРО налоговая оштрафовала бизнес на 387 млн грн. Это на 25% больше, чем в 2016 году.

Когда упростят регистрацию РРО и отменят книгу

После отмены обязательного ежемесячного сервиса бизнес ждет от Минфина кардинальную реформу системы регистрации РРО и КУРО.

Регистрация РРО и ведение КУРО до сих пор представляет собой излишне бюрократизированную процедуру.

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Реформа процедуры регистрации РРО обсуждалась уже не раз и сейчас она прописана в проекте внесения изменений в приказ Минфина №547.

По словам орошенных ЭП предпринимателей, в Минфине за последние два месяца был написан 40-страничный приказ, который оказался "лучше самых смелых ожиданий".

Согласно документу, зарегистрировать РРО можно будет через интернет в личном кабинете на сайте ГФС с помощью электронной цифровой подписи (ЭЦП). В электронном кабинете нужно будет подать только заявление. Через несколько дней свидетельство о регистрации можно будет получить в том же электронном кабинете.

Кроме того, проект приказа №547 отменяет обязательное ведение книги КУРО. Ведение книги будет добровольным.

В целом, смысл ведения книги КУРО был сомнителен с момента ее появления. Все чеки РРО и так автоматически отправляет на сервера ГФС. В случае необходимости сотрудник ГФС может найти на серверах ГФС абсолютно любой чек.

Книги КУРО, которые обязан вести бизнес на каждый РРО. На иллюстрации книги КУРО, которые ведет на свои РРО ООО "Электрум Пеймент Систем". В распоряжении компании находится 861 РРО во всех регионах Украины. Фото автора

По словам спикеров ЭП, проект приказа уже согласован со всеми госструктурами, в частности с ГФС и НБУ. Документ опубликован на сайте Минфина для общественного обсуждения. Представители бизнеса ожидают, что проект будет принят Минфином через две недели.

Когда ждать смартфоны-РРО

Кроме проблем с регистрацией и учетом РРО, существует еще проблема стоимости и разнообразия РРО. Стоит устройство от 8 тыс грн и выше.

При этом с точки зрения уровня и стоимости технологии РРО без шансов проигрывают современным смартфонам из среднего ценового сегмента 3-4 тыс грн.

На заседании Кабмина 31 января 2018 года Владимир Гройсман заявил, что: "сегодня достаточно гаджетов, которые можно использовать для учета продажи, а не заставлять людей платить непомерные средства".

Через несколько месяцев — 13 июня 2018 правительство приняло постановление, которое призвано открыть рынок Украины для инновационных недорогих РРО.

Как именно это будет работать? Минфин создаст комиссию, которая будет собирать предложения от поставщиков инновационных РРО, тестировать их и требовать от ГФС вносить подходящие решения в Госреестр РРО.

До декабря 2019 года в реестре останутся только лучшие решения и бизнес сможет их использовать на постоянной основе.

По мнению Дядюры, важно, что комиссия будет создана в Минфине, а не в ГФС.

"В ГФС не произошло существенных реформ. Остались старые кадры. Они находятся в тесном контакте с производителями старых РРО. Старые кадры ГФС заинтересованы в проверках. Мощнейший конфликт интересов. А Минфин заинтересован в наполнении бюджета и расцвете экономики", — отмечает собеседник.

По его оценке, комиссия Минфина сможет разрешить бизнесу использовать первые инновационные РРО в конце октября - начале ноября 2018 года.

Какие именно это могут быть устройства, представители бизнеса пока не знают. Они лишь сомневаются в том, что в качестве РРО сможет выступать только программное решение. По требованиям НБУ, криптографическую защиту информации в РРО необходимо обеспечивать на программно-аппаратном уровне.

РРО " из будущего "

Между тем, с конца 2017 года в Украине существует компактное устройство, которое превращает смартфон или компьютер в РРО. Устройство разработало и произвело госпредприятие "Укрэлекон" из структуры ГФС.

ККРС "УЕ-РККС" фото автора

С помощью ККРС "УЕ-РККС""и специального ПО персональный компьютер можно превратить в РРО. фото автора

ККРС "УЕ-РККС" представляет собой "флешку". В ней находится криптомодуль, который соответствует всем требованиям НБУ. "Флешка" предотвращает перехват и подмену информации, которую РРО передает в ГФС.

Проще говоря, "флешка" предотвращает попытки "подсмотреть" фискальные чеки или попытки подменить информацию в этих чеках.

Чтобы превратить смартфон в РРО, ККРС "УЕ-РККС" надо через USB кабель подключить к смартфону и установить мобильное приложение.

В приложении предприниматель прописывает товар, который он продает. После каждой продажи зашифрованный фискальный чек по 3G или 4G передается на сервера ГФС.

Чтобы напечатать бумажный чек к смартфону по Bluetooth каналу можно подключить мобильный принтер. Такой принтер стоит от 15 долларов. Кроме того, приложение может отправлять на номер телефона покупателя SMS с суммой и номером чека.

ККРС "УЕ-РККС" стоит 1200 грн. Всего было продано 2000 таких "флешек". Однако распространение ККРС "УЕ-РККС" в Украине было остановлено решением ГФС. В 2017 году директор департамента аудита ГФС Наталья Рубан исключила устройство из первой группы Госреестра РРО. Это значит, что бизнес может использовать зарегистрированные ранее устройства, но не может зарегистрировать новые.

Дядюра считает, что как только на рынке Украины появится 10 вариантов таких "флешек" от разных производителей, цена на такие устройства будет намного ниже 1200 грн.

Комментарий

Исполнительный директор ассоциации "УкрЕККА" Василий Маципура

— Поддерживаете ли вы отмену обязательных платежей за сервисное обслуживание регистраторов расчетных операций?

— Нет никаких обязательных платежей по сервисному обслуживанию. Есть услуги, которые оказывают сервисные центры пользователям РРО.

В стоимость этих сервисных услуг входит не только обслуживание самого РРО, но и сканера и программного обеспечения, в общем, всего рабочего места кассира. Вы же бываете в магазинах? Там (на месте работы кассира. — ЭП) огромная куча проводов. Вот все это услуги.

Плюс информационно-консультационные услуги в режиме 24/7. Когда что-то случается, в любой момент кассир звонит и получает консультацию. Это целый комплекс услуг. Думаю, эти услуги останутся. Они всегда будут востребованы. Читайте також Касовий апарате, прощавай! Як електронний чек змінить бізнес в Україні Касовий апарат вбиває малий бізнес

— Все владельцы РРО платят примерно 300 грн в месяц за эти услуги?

— Нет. Есть очень разные цены. Есть больше, есть меньше. Комплекс услуг абсолютно разный. Я бы назвал цифры от 100 грн до 300 грн. Стоимость зависит от того, с какой частотой проводится сервис, какая нагрузка на кассу, что сервисный центр делает дополнительно. Это абсолютно индивидуально.

Сервисный центр и бизнес всегда договариваются.

— Существует ли такая модель взаимодействия бизнеса и сервисного центра, когда бизнес платит только по факту выполнения работ?

— Думаю, что существует, но не могу гарантировать. Есть моменты, когда вы платите по факту выполненных работ, но это дороже. Это большое заблуждение, когда говорят, что бизнесмены платят налоги и бизнесмены оплачивают стоимость кассового оборудования. За все платит конечный покупатель. В этом случае бизнесмен выступает в роли налогового агента.