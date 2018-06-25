Фонд держмайна видав наказ про приватизацію Запорізького алюмінієвого комбінату

Фонд держмайна оприлюднив інформацію про видачу наказу про приватизацію державного пакета акцій у розмірі 68,0095% статутного капіталу ПАТ "Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат".

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Як повідомляється в "Відомостях приватизації", наказ ФДМ по ЗАлКу видано 22 червня поточного року під №859.

Відзначається, що ЗАлК в січні-березні 2018 року збільшив чистий прибуток в 9,1 рази в порівнянні з аналогічним періодом минулого року - до 327,168 млн гривень з 36,022 млн гривень.

Непогашений збиток до кінця березня 2018 року становив 6,682 млрд гривень. У першому кварталі 2018 комбінат не виробляв продукцію.

ЗАлК у 2017 році знизив чистий збиток в 2,9 рази в порівнянні з попереднім роком - до 279,486 млн гривень з 799,372 млн гривень.

ЗАлК раніше був єдиним в Україні виробником первинного алюмінію.

Власником ЗАлКу 2004 року стала російська група "СУАЛ". У 2007 році комбінат перейшов під контроль ОК "РусАл", створеної при злитті алюмінієвих і глиноземних активів ВАТ "РусАл", "СУАЛа" і швейцарського трейдера Glencore.

У багаторічних судових позовах винесено вердикт про розірвання договорів купівлі-продажу 68,01% акцій ЗАлКу і поверненні цього пакета в державну власність.

За даними підприємства на кінець 2016 року, у власності ФДМ перебуває 68,00949% акцій ПАТ "ЗАлК", у компанії Velbay Holding Ltd. (Кіпр, контролюється ОК "РусАл", РФ) - 29,53629% акцій.

Статутний капітал ПАТ "ЗАлК" становить 155,682 млн гривень, номінал акції - 0,25 гривень.

ФДМ в середині січня поточного року оголосив про початок підготовки до конкурсу з продажу 68% акцій ПАТ "Запорізький алюмінієвий комбінат" (ЗАлК).

Нагадаємо, ЗАлК оцінили в 278 мільйонів.

Як повідомлялося раніше, Генеральна прокуратура України відстояла інтереси держави, пов’язані з поверненням у її власність контрольного пакету акцій ВАТ "Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат".

Раніше ЗМІ з посиланням на джерело повідомили, що"ЗАлК" вивозить частину обладнання з комбінату.

Нагадаємо, 10 червня суд повернув у державну власність пакет акцій ПАТ "Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат" загальною номінальною вартістю більше 105 млн гривень, що становить 68,01% статутного фонду товариства.

Як повідомлялося, пакет акцій ВАТ "Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат" у розмірі 68,01%, перебував у власності кіпрської компанії "Velbay Holdings Limited", яку пов’язують з російською компанією "РусАл" Олега Дерипаски.

Нагадаємо, Антимонопольний комітет дозволив сировинному трейдеру Glenсore придбати частку в статутному капіталі "Миколаївський глиноземний завод" та трьох інших українських компаній, підконтрольних Об'єднаній компанії "Російський алюміній".

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Економічна правда