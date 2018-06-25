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Фонд держмайна шукає радників для продажу 6 великих держпідприємств

Понеділок, 25 червня 2018, 10:40

Фонд держмайна оголосив перші шість конкурсів з відбору радників для надання послуг з підготовки до приватизації та продажу пакетів акцій для шести з 22 підприємств, схвалених урядом до приватизації в поточному році.

Про це йдеться в газеті "Відомості приватизації" в понеділок.

Фонд шукає радників для продажу 100% "Об'єднаної гірничо-хімічної компанії" (ОГХК), 70,7016% ПрАТ "Індар", 100% ПАТ "Президент-готель" (всі три - Київ), держпідприємств "Вугільна компанія "Краснолиманська" ( Донецька обл.) і завод "Електроважмаш" (Харків), а також 99,5667% ПАТ "Одеський припортовий завод" (Одеська обл.).

Заявки на участь в конкурсах щодо "Індару", "Президент-готелю", ОПЗ приймаються до 20 липня включно, перші етапи конкурсів призначені на 26 липня, а другі - на 30 липня.

Що стосується ОГХК, "Краснолиманської" і "Електроважмашу" претенденти на статус радника можуть подати заявки до 23 липня, а конкурси пройдуть в два етапи 27 липня і 31 липня.

У всіх випадках фіксований розмір оплати послуг радника встановлений до 0,5% вартості активів підприємства, наведеної до частки держави в ньому, а в разі продажу об'єкта розмір змінної частини становитиме до 2% від вартості проданого об'єкта приватизації, відзначається в документах.

Як повідомлялося, в кінці травня Кабінет міністрів опублікував перелік підприємств "великої" приватизації на 2018 рік, в який увійшли 23 підприємства: п'ять обленерго, "Центренерго", "Турбоатом", Запорізький титано-магнієвий комбінат (ЗТМК) і "Сумихімпром".

З цих об'єктів раніше був відібраний радник тільки для "Центренерго". Їм стала компанія Ernst & Young, яка 19 червня вже представила звіт про роботу.

Інтерфакс-Україна

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