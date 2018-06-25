Українські банки отримали 2-мільярдний прибуток

Чистий прибуток платоспроможних банків в травні 2018 року становив 2,088 мільярда гривень, тоді як в травні 2017 року їхній збиток становив 2,567 мільярда гривень.

Про це йдеться в даних НБУ.

Чистий прибуток банківського сектора за п'ять місяців становив 12,812 млрд грн, що на 87% більше, ніж за аналогічний період минулого року (6,851 млрд грн).

Доходи банків у січні-травні становили 78,275 млрд грн, тоді як витрати - 65,463 млрд грн.

Як повідомлялося, платоспроможні банки в першому кварталі 2018 року відновили прибуткову діяльність: їх сукупний фінансовий результат становив 8,7 млрд грн, в 2,7 рази перевищивши показник першого кварталу 2017 року.

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Економічна правда