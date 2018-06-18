"Нафтогаз" подав апеляцію для відновлення арешту активів "Газпрому"

НАК "Нафтогаз України" оскаржив призупинення виконання рішення Стокгольмського арбітражу за позовом "Газпрому".

Про це заявив головний комерційний директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко на своїй сторінці в Facebook.

"Ми зробили подання до Апеляційного суду Швеції, який розглядає оскарження рішення арбітражу", - написав Вітренко.

"На відміну від арбітражу, правила якого забороняють публічність, подання до Апеляційного суду, як правило, є публічним. Тому всі бажаючі можуть його прочитати - там є багато чого цікавого", - повідомив він.

Він висловив упевненість в тому, що "Нафтогаз" виграє в апеляційній справі і доб'ється виплати "Газпромом" решти боргу за програною в Стокгольмському арбітражі справою.

Як повідомлялося, Апеляційний суд округу Свеа задовольнив клопотання ПАТ "Газпром" і виніс наказ про призупинення виконання рішення Стокгольмського арбітражу щодо спору між "Газпромом" і "Нафтогазом" в рамках контракту на транзит газу.

В українській компанії заявили, що рішення означає, що подальші дії Нафтогазу за процедурою стягнення 2,6 млрд доларів з Газпрому припинені тимчасово.

Раніше повідомлялося, що в Швейцарії судові виконавці проводять дії для арешту акцій проектних компаній морських газопроводів "Північний потік" і "Північний потік - 2" - Nord Stream AG і Nord Stream 2 AG.

5 червня голандський суд задовольнив клопотання щодо арешту часток ПАТ "Газпром" в його голландських дочірніх компаніях та заборгованості цих дочірніх компаній.

Нагадаємо, 30 травня президент Порошенко заявив, що у низці європейських країн почали стягувати активи російського "Газпрому" на користь "Нафтогазу" на виконання рішення Стокгольмського арбітражу щодо контракту на транзит газу.

Як повідомлялося, Стокгольмський арбітраж присудив виплату "Газпромом" "Нафтогазу" штрафу в розмірі 4,7 млрд доларів.

За підсумками двох арбітражних спорів між компаніями на постачання і транзит газу "Газпром" зобов'язаний виплатити НАК 2,56 млрд доларів.

"Газпром" направив до апеляційного суду округу Свеа заяву про повне скасування рішення.



Головний комерційний директор НАК компанії Юрій Вітренко наприкінці березня зазначав, що процес стягнення може тривати до півроку.

Він, зокрема, не виключив можливості арешту газу російської компанії в підземних сховищах Європи або акцій оператора "Північний потік" у швейцарському суді для стягнення боргу.

Детальніше про газову суперечку читайте у матеріалі "Нафтогаз vs Газпром: хто виграв битву під Стокгольмом"

Економічна правда