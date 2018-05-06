OVERTIME: ГОЛОВНІ ПОДІЇ ВИХІДНИХ

Про тарифи на проїзд, новий завод та піратство.



Про тарифи на проїзд. Столична влада завершує процес розрахунків щодо підвищення тарифів на проїзд в громадському транспорті.

Про піратство. США призупинили для частини українських товарів дію системи преференцій через порушення у сфері авторських прав.

Про митника-корупціонера. Дружина, брат і батько головного інспектора управління Державної фіскальної служби в Одеській області Василя Тарараки у 2017-2018 роках стали власниками трьох люксових електрокарів марки Tesla.

Про Лігу Чемпіонів. "Укрзалізниця" пропонує вболівальникам на період проведення фіналу Ліги чемпіонів УЕФА орендувати недорогі кімнати відпочинку на Центральному вокзалі.

Про видобуток газу. У січні-квітні 2018 року в Україні газовидобувні компанії видобули 6,8 млрд кубометрів природного газу.

Про новий завод. Компанія Head International GmbH збудує в Україні завод із виробництва гірськолижного обладнання.

Про субсидії. Минулого опалювального сезону було оформлено 1 мільйон житлових субсидій для громадян з високим рівнем матеріального забезпечення або з тіньовими доходами.