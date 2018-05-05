Родина одеського митника за два роки купила три електрокари Tesla

Дружина, брат і батько головного інспектора управління Державної фіскальної служби в Одеській області Василя Тарараки у 2017-2018 роках стали власниками трьох люксових електрокарів марки Tesla.

Про це повідомляє Bihus.Info.

Згідно з декларацією фіскала, у 2017 році його дружина Ганна придбала автомобіль Tesla Model S 2014 р. в. Сам Василь Тарарака того ж року став власником електромобіля Nissan Leaf.

Обидві покупки їм нібито обійшлися у трохи більше ніж 800 тисяч гривень, хоча насправді вартість самої лише Tesla на вторинному ринку становить від 45 до 60 тисяч доларів.

За інформацією із відкритого реєстру МВС, 20 березня 2018 року в батька фіскала Валерія Тарараки з’явився електрокросовер Tesla Model X 2016 р. в. Того ж дня його брат Сергій теж оформив у власність ще одну Tesla Model S.

На даний час Сергій Тарарака є депутатом Барабойської сільської ради Овідіопольського району Одеської області, а раніше також працював у органах Державної фіскальної служби. Протягом десяти днів із дати покупки він мав подати декларацію про суттєві зміни у майновому стані, але так цього і не зробив.

У своїй декларації за 2017 рік депутат вказав автомобіль Mercedes-Вenz ML350 2013 і дві Audi Q7 2015 і 2017 р. в. За підрахунками видання, сукупна вартість автопарку родини Тарараків становить понад 400 тисяч доларів. Також у 2017 році фіскал і депутат у сумі задекларували 68 тисяч євро, 168 тисяч доларів і понад 1 млн гривень готівки.

Мати братів Тетяна Тарарака раніше працювала директором одеської школи №275. У 2015 році навчальний заклад опинився у центрі скандалу, оскільки його адміністрація вимагала від батьків учнів сплачувати по 700 доларів благодійних внесків на рік. До того ж гроші потрібно було здавати виключно в доларах.

Зібрані кошти в подальшому нібито йшли на ремонт, оплату охорони і купівлю канцелярського приладдя. Проте, за версією батьків, насправді вони могли бути направлені на фінансування будівництва приватної школи "Ерудит" в елітному селищі Совіньйон поблизу Одеси.

Засновником НВК "Ерудит" є вже вищезгаданий чоловік директорки школи та батько фіскала і депутата Валерій Тарарака.