Австрійська компанія вироблятиме лижі у Вінниці

Компанія Head International GmbH збудує в Україні завод із виробництва гірськолижного обладнання.

Відповідний меморандум підписали між компанією та владою Вінниці та Вінницької області, йдеться у повідомленні Офісу із залучення та підтримки інвестицій UkraineInvest.

З цієї нагоди президент Петро Порошенко зустрівся з виконавчим директором компанії Head та колишнім спеціальним представником прем’єр-міністра Великої Британії Гордона Брауна Йоганом Еліашем.

"Ми провели ретельний аналіз не тільки України, а й інших країн. Я вважаю, що Україна пропонує найкращі можливості для конкурентоспроможного випуску продукції в цій частині світу, навіть кращі ніж в Китаї", — цитують Еліаша у прес-службі адміністрації президента.

Проект розрахований на три етапи.

Упродовж 2019-2020 років планують збудувати найбільший завод компанії з виробництва продукції для зимових видів спорту (лижі, лижні черевики та лижні кріплення).

Кількість нових робочих місць на початковому етапі становитиме близько 300, а з 2022 року під час розширення виробництва орієнтовна кількість нових робочих місць сягатиме до 1 тисячі осіб, очікують у компанії.

Вартість проекту становить 80 мільйонів євро.

За словами першого віце-прем’єр міністра Степана Кубіва, щорічний фонд оплати праці становитиме 150 мільйонів гривень.

Head International Holding GmbH — австрійська компанія, що виробляє спортивне обладнання для зимових видів спорту, тенісу та підводного плавання з аквалангом. Виробництво компанії розташовано в Австрії, Чехії, Болгарії, Китаї.

Раніше повідомлялося, що Україна покриває 50% потреб країн Євросоюзу в імпорті лиж і сноубордів.

Відзначимо, що найбільшим виробником лиж в Україні є СП "Фішер-Мукачево". Компаніявиробляє 180 моделей спортивно-бігових лиж і 130 моделей гірських лиж. Всього, наукраїнській фабриці випускається 60% обсягу продукції торгової марки Fischer.

Фабрика виробляє продукцію не тільки марки Fischer, а й інших брендів, зокрема, Scott Usa, Stöckli, Tecno Pro, Hagan, Rossignol, Alpina, Splitkein, Tecno.

На підприємстві в Мукачеві працює близько 1,5 тисячі осіб.

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Економічна правда