З початку року в Україні видобули майже 7 мільярдів кубів газу
Субота, 5 травня 2018, 18:18
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У січні-квітні 2018 року в Україні газовидобувні компанії видобули 6,8 млрд кубометрів природного газу.
Про це свідчать дані "Укртрансгазу".
"З січня по квітень поточного року надходження газу в ГТС від газовидобувних підприємств України становили 6,8 млрд кубів, що практично дорівнює показнику видобутку січня–квітня 2017 року", - повідомляє компанія.
Крім того, за підсумками чотирьох місяців українським споживачам всіх категорій протранспортовано 14,6 млрд кубів газу, що на 0,6 млрд кубів, або на 4,3%, більше за аналогічний період 2017 року.
Раніше повідомлялося, що п'ятий місяць поспіль видобувні компанії демонструють зниження середньодобового видобутку природного газу.
Економічна правда