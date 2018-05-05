З початку року в Україні видобули майже 7 мільярдів кубів газу

У січні-квітні 2018 року в Україні газовидобувні компанії видобули 6,8 млрд кубометрів природного газу.

Про це свідчать дані "Укртрансгазу".

"З січня по квітень поточного року надходження газу в ГТС від газовидобувних підприємств України становили 6,8 млрд кубів, що практично дорівнює показнику видобутку січня–квітня 2017 року", - повідомляє компанія.

Крім того, за підсумками чотирьох місяців українським споживачам всіх категорій протранспортовано 14,6 млрд кубів газу, що на 0,6 млрд кубів, або на 4,3%, більше за аналогічний період 2017 року.

Раніше повідомлялося, що п'ятий місяць поспіль видобувні компанії демонструють зниження середньодобового видобутку природного газу.

Економічна правда