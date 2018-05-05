Фінал Ліги чемпіонів: Укрзалізниця пропонує вболівальникам "лоукост номери"

ПАТ "Укрзалізниця" пропонує вболівальникам на період проведення фіналу Ліги чемпіонів УЕФА орендувати недорогі кімнати відпочинку на Центральному вокзалі.

Про це на своїй сторінці в Facebook написав керівник компанії Євген Кравцов.

"Пропонуємо класний варіант зупинки в Києві - наші кімнати відпочинку на Центральному вокзалі. Ціни - від 230 до 750 гривень (від 8 до 25 євро) за місце", - повідомив Кравцов.

"Практично центр міста, про зручність транспортної розв’язки і говорити годі. Можна розрахуватись зручним способом – готівка чи платіжна картка, а ще радо приймемо гостей з домашніми улюбленцями", - додав він.

У Києві 26 травня пройде фінал Ліги чемпіонів УЄФА (Union of European Football Associations - спортивна організація, що керує футбольними асоціаціями в Європі і деяких західних регіонах Азії).

За оцінками експертів, вартість розміщення в готелях столиці в період проведення чемпіонату зросла в 3-10 разів, а заповнюваність столичних готелів становитиме майже 100%.

Раніше Нацбанк підрахував, скільки грошей вболівальники привезуть в Україну.

Економічна правда