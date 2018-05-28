OVERTIME: ГОЛОВНІ ПОДІЇ ВИХІДНИХ

Про що всі говорили на вихідних?

Про ціни на газ для населення. Єврокомісія виступає за відмову від спеціальних зобов'язань з поставки газу населенню в Україні, підтримуючи при цьому захист вразливих споживачів.

Про санкції проти РФ. МЗС Польщі висловило готовність посилити санкції проти Москви, якщо та не продемонструє дієвих кроків зі звільнення українських окупованих територій.

Про ліквідацію Нацкомфінпослуг. Президент Європейського банку реконструкції і розвитку Сума Чакрабарті виступив за ліквідацію Національної комісії фінпослуг.

Про перепідпорядкування ДФС. Кабінет міністрів на закритому засіданні 23 травня проголосував за перепідпорядкування Державної фіскальної служби безпосередньо Кабміну.

Про будівництво нової дороги. Україна та Болгарія домовилися активізувати будівництво дороги між Одеською областю, Рені і Варною через територію Румунії.

Про енергоефективність. Україна як і раніше залишається однією з найменш енергетично ефективних країн світу.

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