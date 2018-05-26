ЄК очікує від України ринкових цін на газ за 2—3 роки

Єврокомісія виступає за відмову від спеціальних зобов'язань з поставки газу населенню в Україні, підтримуючи при цьому захист вразливих споживачів.

Про це повідомив віце-президент Єврокомісії Марош Шефчович, передає "Інтерфакс-Україна".

"Оскільки дія нинішньої системи закінчується 1 червня, то після недавніх обговорень ми очікуємо, що Україна запропонує прозору і ефективну систему, яка може бути реалізована протягом наступних двох-трьох років", - сказав він за підсумками зустрічі з прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом.

Шефчович також зазначив, що для завершення реформи ринку газу вкрай важливо, щоб регулятор енергетики (Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг) був повністю працездатним, ефективним і дійсно незалежним від політичного впливу та конкретних інтересів.

"Ми сподіваємося, що новий склад НКРЕКП продемонструє рішучість і допоможе проводити реформи, забезпечуючи рівні умови. Будь-який потенційний конфлікт інтересів його членів повинен бути попереджений", - підкреслив віце-президент ЄК.

Як повідомлялося, раніше Кабінет міністрів продовжив дію спецзобов’язань з продажу природного газу для потреб населення і теплокомуненерго за зниженою ціною до кінця травня 2018 року.

Україна раніше в рамках співпраці з МВФ брала на себе зобов'язання відмовитися від PSO і перейти до ринкових цін, проте влітку і восени 2017 року відмовилася від їх виконання.

Наразі питання цін на газ для населення нарівні з прийняттям закону про Вищий антикорупційний суд є одним з двох ключових для відновлення фінансування з боку Міжнародного валютного фонду, з яким уряд веде поки безрезультатні дискусії.