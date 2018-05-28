Експерт: Україна — одна з найменш енергоефективних країн світу

Україна як і раніше залишається однією з найменш енергетично ефективних країн світу.

Про це в інтерв'ю DT.UA сказав Карлос Паскуаль, віце-президент компанії IHS Energy, який в 2000-2003 роках був Надзвичайним і Повноважним Послом США в Україні.

За його словами, в умовах інтенсивного розвитку технологій країна може скористатися перевагами технологічних трансформацій і істотно підвищити свою енергоефективність.

"Що стосується вуглеводнів, Україна знаходиться на етапі вироблення інструментів мотивації для залучення інвестицій та збільшення обсягів видобутку нафти і газу", - сказав Паскуаль.

"Останнім часом ми спостерігаємо, як істотно змінилися платежі за користування надрами. Це значно підвищило конкурентоспроможність української газодобувної галузі і залучило інвестиції для збільшення видобутку", — зазначив експерт.

"У сфері електроенергетики Україні потрібна масштабна реконструкція потужностей. Це, відповідно, означає модернізацію інфраструктури як в області генерації електроенергії, так і в області її передачі і розподілу", - додав він.

Раніше Україна підписала договір з Міжнародною фінансовою корпорацією, Європейським Союзом та Німеччиною про створення фонду для підвищення енергоефективності в Україні.

Нагадаємо, український уряд підписав з делегацією Європейської комісії угоду про виділення 50 мільйонів євро Фонду енергоефективності.