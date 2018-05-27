Україна та Болгарія домовилися будувати дорогу з Одеси в Варну

Україна та Болгарія домовилися активізувати будівництво дороги між Одеською областю, Рені і Варною через територію Румунії.

Про це на сторінці в Facebook повідомив президент Петро Порошенко за підсумками переговорів з прем’єр-міністром Болгарії Бойко Борисовим, які відбулися в суботу.

"Домовилися активізувати будівництво дороги по транспортному коридору між Одеською областю, Рені і Варною через територію Румунії. Ми сподіваємося залучити для цього матеріальні ресурси ЄС", - написав президент.

"Будемо робити все можливе, щоб в перспективі за декілька годин можна було легко доїхати з Одеси до Варни", - заявив Порошенко.

Як повідомлялося, товарообіг між Україною та Болгарією зріс на 37% у першому кварталі 2018 року, у порівнянні з аналогічним періодом 2017 року.

Економічна правда