WebMoney під санкціями: навіщо заборонили сервіс та як врятувати свої гроші

Влада заблокувала гроші 4 мільйонів українців у найбільш популярному сервісі онлайн-розрахунків. Чи були на це підстави, і що тепер робити користувачам WebMoney. (рос)

Петро Порошенко своїм указом заблокував роботу в Україні системи онлайн розрахунків WebMoney Україна. Тепер 4 млн українців не можуть вивести гроші з системи на банківську карту.

Це сталося через те, що українська компанія ТОВ "Вебмані.Юей" (WebMoney Україна) потрапила в оновлений список підприємств, до яких Україна застосовує санкції. Список затвердив Порошенко і члени Ради нацбезпеки і оборони (РНБО).

Крім того, що такий крок влади завдає грошові збитки 4 млн українців, блокування роботи WebMoney Україна породжує низку питань.

Чому санкції проти WebMoney Україна введені через чотири роки після початку збройної агресії РФ? Які ризики несла робота системи в Україні? Хто в Україні отримає фінансову вигоду від виходу з ринку цього гравця? Що робити користувачам WebMoney Україна і чи працюватиме в майбутньому система в Україні?

"Економічна правда" відповідає на ці питання.

Санкції Порошенка

РНБО ухвалило рішення про введення нових санкцій 2 травня 2018 року. 14 травня Порошенко прийняв указ про введення в дію рішення РНБО. Однак списки юридичних та фізичних осіб, до яких застосовуються санкції, були опубліковані лише 24 травня.

У ці списки, крім російської компанії WebMoney, потрапила європейська компанія WebMoney з офісом в Кембриджі (Великобританія) та українська.

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Наступного дня після публікації списків стало відомо, що Національний банк скасував реєстрацію внутрішньодержавної системи WebMoney Україна.

У п'ятницю ввечері 25 травня автору статті стали надходити повідомлення від знайомих, які працюють в інтернеті, що їх роботодавці не можуть перевести їм гроші на банківську карту за виконану роботу.

Роботодавці не могли вивести гроші з системи WebMoney, де вони отримують від російських контрагентів оплату за великі замовлення.

Наразі з системи WebMoney Україна неможливо вивести гроші на карту Приватбанку

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Виведення на поточний банківський рахунок також заблоковане.

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Заблокована можливість оплати мобільного зв'язку, комунальних послуг і будь-яких інших послуг.

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Порошенко, члени РНБО, представники НБУ поки що офіційно не озвучували причини і мотиви блокування роботи WebMoney Україна.

Позиція WebMoney Україна

Свою позицію озвучила тільки команда WebMoney Україна:

"Очевидно, що діяльність такого великого гравця на ринку не могла не привернути увагу окремих представників влади, які намагалися у будь-який спосіб заблокувати роботу системи в Україні і спрямувати кошти наших користувачів в потрібні їм фінансові потоки.

Сьогоднішні події змушують нас згадати 2013 рік, коли рішенням злочинної влади Януковича були заблоковані рахунки в системі. Очевидно, що з тих пір нічого не змінилося: ми і зараз спостерігаємо, як при відсутності будь-яких законних підстав, політичним рішенням, блокують роботу системи ".

У коментарі ЕП директор з комунікацій WebMoney Україна Ростислав Троценко звертає увагу на два моменти.

По-перше, 14 травня, на момент публікації указу Порошенко про введення в дію рішення РНБО санкційні списки були відсутні. Списки були опубліковані набагато пізніше — 24 травня.

По-друге, не існує законних підстав для включення в санкційні списки WebMoney Україна.

"Це все одно, що закрити в Україні "Макдональдс", тому що він працює в Москві", — говорить Троценко

Санкції або бізнес

От як один зі спікерів "Української правди" пояснив великий часовий проміжок між датою публікації указу президента і датою публікації санкційних списків:

"Відбулася цікава річ. Минулого тижня президент підписав і оприлюднив указ про введення санкцій. Але додатків (списки, ЕП) досі не опублікували. Там 1000 компаній. Що це означає? А означає це те, що збирають кеш з тих, хто хоче когось вставити до списку санкцій і тих, або хоче з нього зникнути ".

За його словами саме Адміністрація президента замкнула цей процес на собі.

"Українська санкційна політика непрозора і непослідовна. В окремих випадках допустима навіть пряма торгівля з бойовиками. Наприклад, Попаснянський водоканал приймає гроші від окупантів готівкою під контролем військових і ОБСЄ. У інших випадках співробітництво з РФ або підконтрольними їй бойовиками може бути розцінено як фінансування тероризму", — каже речник Українського Кіберальянса Шон Таунсенд.

Отже, існує ризик, що непублічний процес складання "санкційних списків", поданий під соусом "захисту національних інтересів", насправді, може бути банальним методом усунення конкурентів або перерозподілу ринків.

Раніше держава вже блокувала роботу WebMoney Україна. У червні 2013 року Міністерство доходів і зборів Олександра Клименка провело обшуки в офісах компанії. В ході обшуків було вилучено 60 млн грн коштів користувачів, а також були заблоковані банківські рахунки.

Тоді експерти висловлювали думку, що кінцева мета таких заходів полягала в перерозподілі ринку електронних грошей на користь конкурента — компанії "ГлобалМані".

Обшуки в офісах WebMoney Україна співробітниками Міністерства доходів і зборів

Цього разу історія повторюється, вважає Троценко.

Кому вигідна заборона WebMoney

Щоб зрозуміти, хто в Україні може отримати фінансову вигоду від блокування WebMoney Україна, спікер Українського Кіберальянса радить вивчити реєстр платіжних систем, який веде НБУ.

У свою чергу учасник ринку платіжних систем, який попросив не називати його ім'я, в коментарі ЕП сказав, що найбільшу вигоду від заборони WebMoney Україна отримають власники платіжних систем "TYME" і "Електрум". Зараз переговори про покупку "TYME" веде Олена Дегрік, яка володіє фінкомпанією "Леогеймінг Пий".

"TYME — сам по собі великий шматок ринку, але ця компанія завжди цікавилася тією нішею, на якій заробляла і WebMoney Україна", — каже співбесідник ЕП.

За "Електрум" стоїть Юрій Корж, творець Global Money. Примітно, що Генпрокуратура і СБУ в 2017 році порушили кримінальну справу про фінансування тероризму щодо платіжної системи "Електрум Пеймент систем" і досі розслідують її.

Сьогодні через систему "Електрум" будь-хто може поповнити рахунок мобільного телефону.

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Опитані ЕП експерти не розуміють, чому WebMoney Україна потрапила під українські санкції, та й ще через 4 роки після російської агресії.

"Складно сказати, чому так багато компаній потрапляють під санкції після такої тривалої паузи, — каже президент Асоціації учасників електронного бізнесу України Юрій Чайка. — WebMoney вже давно нічого спільного не має з Росією, вони на російській платформі побудували український бізнес" ".

За словами Таунсенда, українська філія Webmoney завжди співпрацювала з правоохоронними органами.

"Те, що економічні санкції супроводжуються інтернет-цензурою, несе в собі величезні ризики для України. Я сумніваюся, що хтось проводив економічний аналіз, як торішнього указу (президента про санкції, ЕП), так і теперішнього. Який збиток вдалося нанести РФ, яких збитків зазнала Україна? Відповідей на ці питання просто немає", — наголошує представникУкраїнського Кіберальянса.

Як тепер вивести гроші з системи WebMoney

Незважаючи на блокування, вивести гроші з системи WebMoney Україна можна. Проте доведеться заплатити високу комісію. Інтернет-обмінники купують 100 WMU по 50 грн, які готові перевести на карту Приватбанку.

Тому краще скористатися сервісом "P2P висновок на банківську карту", посилання на який є на сайті WebMoney Україна. Там 100 WMU можна продати в середньому за 80 грн, які переведуть на карту Приватбанку.

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На думку Таунсенда, заборона WebMoney ускладнить як роботу фрілансерів, так і багатьох підприємств. Але, хоча робота з системою значно ускладниться, і виростуть комісії посередників, ті хто залежить від цього платіжного засобу будуть продовжувати працювати.