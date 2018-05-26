Польща готова посилити санкції проти РФ — посольство

МЗС Польщі висловило готовність посилити санкції проти Москви, якщо та не продемонструє дієвих кроків зі звільнення українських окупованих територій.

Про це йшлося під час консультацій на рівні директорів договірно-правових департаментів МЗС України і Польщі щодо правових наслідків окупації Криму, повідомляє посольство України у Facebook.

Зазначається, що МЗС Польщі підтвердило незмінність своєї позиції на підтримку територіальної цілісності і суверенітету України в міжнародно визнаних кордонах.

Крім того, зовнішньополітичні відомства двох країн відзначили необхідність утримання, а також, за відсутності дієвих кроків Росії із звільнення окупованих території, посилення санкцій щодо РФ, які були накладені міжнародним співтовариством у зв’язку з протиправними діями Росії в Криму і на Сході України.

Сторони підкреслили, що санкції повинні діяти аж до повного відновлення територіальної цілісності України.

Польща стала першою країною, з якою МЗС України провело двосторонні консультації, присвячені виключно правовим наслідкам окупації Криму, наголосили в українському посольстві.

Європейська правда