OVERTIME: ГОЛОВНІ ПОДІЇ ДНЯ
Про ціни на газ для населення, заборону WebMoney та співпрацю з МВФ.
Про ціни на газ для населення. Приведення цін на газ для населення до ринкового рівня призведе до їх збільшення на 60-70%.
Про докапіталізацію санкційних банків. Національний банк дозволив докапіталізацію санкційних українських банків їх материнськими структурами.
Про співпрацю з МВФ. Національний банк розраховує на початок нової програми співпраці з Міжнародним валютним фондом.
Про зростання цін на пальне. У період з 24 по 25 травня роздрібні ціни на бензини і дизельне пальне підвищилися в ряді великих мереж АЗС.
Про транзит газу. Україна і Євросоюз домовилися почати тристоронні переговори щодо транзиту газу європейським споживачам з РФ.
Про українську ІТ-галузь. ІТ-галузь в Україні входить у трійку індустрій з найбільшою часткою у ВВП.
Про заборону WebMoney. Національний банк України скасував реєстрацію внутрішньодержавної системи розрахунків "WebMoney.UA".
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