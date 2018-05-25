OVERTIME: ГОЛОВНІ ПОДІЇ ДНЯ

Про ціни на газ для населення, заборону WebMoney та співпрацю з МВФ.

Про ціни на газ для населення. Приведення цін на газ для населення до ринкового рівня призведе до їх збільшення на 60-70%.

Про докапіталізацію санкційних банків. Національний банк дозволив докапіталізацію санкційних українських банків їх материнськими структурами.

Про співпрацю з МВФ. Національний банк розраховує на початок нової програми співпраці з Міжнародним валютним фондом.

Про зростання цін на пальне. У період з 24 по 25 травня роздрібні ціни на бензини і дизельне пальне підвищилися в ряді великих мереж АЗС.

Про транзит газу. Україна і Євросоюз домовилися почати тристоронні переговори щодо транзиту газу європейським споживачам з РФ.

Про українську ІТ-галузь. ІТ-галузь в Україні входить у трійку індустрій з найбільшою часткою у ВВП.

Про заборону WebMoney. Національний банк України скасував реєстрацію внутрішньодержавної системи розрахунків "WebMoney.UA".

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