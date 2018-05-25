НБУ поставив крапку в історії з забороною WebMoney в Україні

Національний банк України скасував реєстрацію внутрішньодержавної системи розрахунків "WebMoney.UA".

Про це йдеться у рішенні Комітету з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду платіжних систем НБУ, повідомляє прес-служба регулятора.

"Відповідне рішення прийнято у зв’язку із застосуванням санкцій до платіжної організації внутрішньодержавної системи розрахунків "WebMoney.UA" (Дочірнього підприємства "Фінансова компанія "ЕлМІ") згідно з рішенням РНБО від 2 травня", - йдеться у повідомленні.

Окрім скасування реєстрації "WebMoney.UA", з огляду на застосовані РНБО санкції Національний банк України також ухвалив рішення про:

1) відкликання (анулювання) ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків, виданої ДП "ФУ "ВМ-Фактор";

2) скасування реєстрації ДП "ФУ "ВМ-Фактор" як учасника платіжних систем;

3) скасування реєстрації учасників внутрішньодержавної системи розрахунків "WebMoney.UA";

4) скасування реєстрації ТОВ "Пеймастер" як оператора послуг платіжної інфраструктури.

Нагадаємо, електронна платіжна система WebMoney потрапила до списку санкцій, затверджених Радою національної безпеки і оборони у травні.

Під санкції потрапила не лише WebMoney.ru, яка зареєстрована в РФ, але й британська WebMoney Europe Ltd, а також українська WebMoney.ua.

Санкціями передбачається блокування активів компанії, обмеження торгових операцій, запобігання виведення капіталів з України, призупинення виконання економічних і фінансових зобов'язань, обмеження або призупинення ліцензій та інших дозволів, а також блокування провайдерами доступу до сайтів компанії та її субдоменів.

Строк дії санкцій три роки.

Нагадаємо, замість 1228 фізичних осібв новому указі фігурують уже 1748 людей. Кількість компаній збільшилася з 468 до 756.

Також до списку санкцій вперше потрапив Сергій Курченко.

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Економічна правда