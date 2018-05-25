Україна і ЄС домовилися про переговори з РФ щодо транзиту газу — Гройсман

Україна і Євросоюз домовилися почати тристоронні переговори щодо транзиту газу європейським споживачам з РФ.

Про це повідомляє прес-служба Кабінету міністрів.

"Ми домовилися про тристоронні переговори в форматі "ЄС - Україна - Росія" з питань транзиту газу. Позиція України буде відповідальною і твердою", - сказав прем'єр Володимир Гройсман на зустрічі з віце-президентом Єврокомісії з питань Енергетичного Союзу Марошем Шефчовичем.

Гройсман підкреслив, що використання української газотранспортної системи - це надійна альтернатива проекту "Північний потік-2", який є політичним проектом і загрозою енергетичній безпеці Європи.

Сторони домовилися узгодити позиції по використанню ГТС - на взаємовигідних умовах.

Раніше "Газпром" заявив, що може зберегти транзит газу через Україну у розмірі 10-15 млрд кубометрів на рік, якщо українська сторона доведе економічну доцільність нового контракту.

Наприкінці березня заступник голови правління Газпрому Олександр Медведєв повідомив, що "Газпром" і "Нафтогаз" почали переговори про розірвання контрактів на поставку і транзит газу.

У Нафтогазі наголосили, що "Газпром" продовжує відмовлятися від виконання остаточних та зобов’язуючих рішення арбітрів у двох комерційних суперечках із "Нафтогазом" та запропонував внести зміни до контрактів або розірвати їх – і таким чином скасувати рішення трибуналу.

28 лютого Стокгольмський арбітраж задовольнив вимоги Нафтогазу щодо компенсації за недопоставлені Газпромом обсяги газу для транзиту.

За рішенням Стокгольмського арбітражу, Нафтогаз домігся компенсації у сумі 4,63 млрд доларів за недопоставку Газпромом погоджених обсягів газу для транзиту. За результатами двох арбітражних проваджень у Стокгольмі Газпром має сплатити 2,56 млрд доларів на користь Нафтогазу.

Детальніше про зміст та завершення суперечки між компаніями читайте у матеріалі: Нафтогаз vs Газпром: хто виграв битву під Стокгольмом

Економічна правда