Бензин і дизпальне дорожчають в регіонах

У період з 24 по 25 травня роздрібні ціни на бензини і дизельне пальне підвищилися в ряді великих мереж АЗС.

Про це повідомляє enkorr.

Зокрема, на 1 грн/л подорожчали всі види пального на заправках регіональної мережі "Автопорт": А-92 - до 31,20 грн/л, А-95 - до 32,20 грн/л, А-95 + - до 32,70 грн/л, ДТ - до 29,70 грн/л.

У мережі Route 20 бензини і дизельне пальне подорожчали на 0,55 грн/л.

У мережах AMIC, Marshal і "Катрал" ціни на пальне зросли на 10-30 коп/л.

Середні ціни по країні 25 травня зросли на 1-3 коп/л.

Нагадаємо, у період з 22 по 23 травня вартість скрапленого газу на заправках в Україні продовжила зростання на 10-50 копійок за літр.

Економічна правда