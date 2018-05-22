OVERTIME: ГОЛОВНІ ПОДІЇ ДНЯ

Про що всі говорили сьогодні?

Про ввезення іномарок. Президент Петро Порошенко підписав закон про скасування перевірки відповідності транспортних засобів екологічним нормам при їх ввезенні в Україну.

Про Мінагро. Завдяки сприятливим погодним умовам озимі культури продовжують вегетацію на 7,2 мільйона гектар (майже 100%), а загинуло в період перезимівлі менше 0,1% від засіяних площ.

Про субсидії. Середній розмір субсидії на одне домогосподарство в квітні 2018 року зменшився на 59% в порівнянні з квітнем минулого року.

Про Косюка. Українському агрохолдингу МХП не дали купити французьку компанію з переробки харчових продуктів Doux.

Про "Повітряний експрес". Вартість проїзду швидкісною залізницею між Києвом та міжнародним аеропортом "Бориспіль" становитиме 80 гривень.

Про перший лоукостер. Нова українська авіакомпанія SkyUp подала заявки до Державіаслужби на отримання з 1 червня прав на перші внутрішні і міжнародні маршрути. Ось куди вона може літати.

Про що всі говорили сьогодні?

Вогнем і м'ячем. Що треба знати про економіку фіналу Ліги Чемпіонів

До Києва їде великий футбол. Чиновники заявляють про готовність до зустрічі уболівальників, підприємці сподіваються на грошову зливу. Чи справдяться надії?

Україна на порозі макроекономічної негоди

Україна поступово відновлюється після економічного колапсу 2014-2015 років. Економіка країни зросла на 2,4% у 2016 році та на 2,5% у 2017 році. Такі темпи виглядали б непогано для розвиненої держави, але не для України.