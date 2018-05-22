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Середній розмір субсидій істотно зменшився — Держстат

Вівторок, 22 травня 2018, 14:53
 

Середній розмір призначеної субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг на одне домогосподарство в квітні 2018 року зменшився на 59% в порівнянні з квітнем минулого року.

Про це йдеться в даних Держстату.

Так, середній розмір субсидії на одне домогосподарство в квітні становив 309,8 грн.

Згідно з даними, в квітні цього року субсидії отримали 6,8 млн домогосподарств (45% від загальної кількості домогосподарств країни).

У січні-квітні 2018 року за субсидіями звернулося 785,9 тис домогосподарств, що вдвічі менше, ніж за аналогічний період минулого року. При цьому на домогосподарства в містах доводилося 43,9% таких звернень, в сільській місцевості - 56,1%.

В цілому, за чотири місяці поточного року було призначено 764,6 тис субсидій домогосподарствам, з них у міських поселеннях - 375,4 тис домогосподарств, в сільській місцевості - 389,2 тис.

У порівнянні з відповідним періодом 2017 року кількість таких домогосподарств зменшилася в 2,4 рази.

Сума субсидій, призначених домогосподарствам, в січні-квітні 2018 року становила 531,4 млн грн (у міських поселеннях - 355,5 млн грн, у сільській місцевості - 175,9 млн грн).

За відповідний період минулого року - 2,4 млрд грн (у містах - 1,6 млрд грн, у сільській місцевості - 806,7 млн ​​грн).

Як повідомлялося, Кабінет міністрів вніс зміни до програми призначення субсидій: з наступного опалювального сезону розраховувати на субсидію не зможуть ті, хто приховує статки, має великі будинки чи квартири або має тіньову зайнятість.

Економічна правда

Держстат субсидії
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