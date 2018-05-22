Вогнем і м'ячем. Що треба знати про економіку фіналу Ліги Чемпіонів

До Києва їде великий футбол. Чиновники заявляють про готовність до зустрічі уболівальників, підприємці сподіваються на грошову зливу. Чи справдяться надії?

26 травня в українській столиці відбудеться одна з найбільших у світі одноденних подій — фінал Ліги чемпіонів УЄФА. По телебаченню за футбольним матчем між мадридським "Реалом" та англійським "Ліверпулем" стежитимуть понад 600 млн глядачів, а в самому Києві очікують на численних туристів.

Оцінки щодо кількості гостей різні. Одні говорять про 70 тис, інші впевнені, що приїде не менше 150 тис фанів.

Відповідальні за організацію свята запевняють: Україна повністю готова до фінального матчу Ліги чемпіонів. На питання, які труднощі можуть очікувати вболівальників 26 травня, представник міської влади відповідає: "Найбільша несподіванка для вболівальників може бути така: одні дізнаються, що їх команда виграла фінал, а інші — що програла".

Чи впорається влада з проведенням події світового масштабу, стане відомо уже невдовзі.

Тимчасом ЕП пояснює, як Київ готувався до фіналу головного клубного турніру світу, скільки грошей було витрачено і хто заробить на футбольному святі найбільше.

Ціни на житло

Ще до визначення учасників фіналу Ліги чемпіонів у пресі почала з'являтися інформація, що завантаження найбільш затребуваних готелів столиці на період проведення матчу сягає 100%, а ціни перевищують звичайні тарифи у десять разів.

За два тижні до фіналу міжнародна консалтингова компанія CBRE Ukraine оприлюднила інші цифри: ціни на номери у київських готелях зросли у 30-45 разів. Це рекорд серед міст-господарів свята за останні шість років.

Найближчим із зростання вартості виявилося місто Кардіфф, яке приймало фінал у 2017 році. Там помешкання дорожчали в середньому у 30 разів.

Для порівняння: ціни на розміщення в готелях Мілана у 2016 році зросли у 12 разів, у Берліні в 2015 році — у дев'ять разів, у Лісабоні в 2014 році — у 13 разів. Найменше змінилися ціни в Лондоні у 2013 році — у чотири рази.

У компанії заявили, що найбільш репрезентативним показником буде середня ціна на номери у травні, яку можна буде отримати тільки після проведеного матчу.

Високі ціни на житло та авіаквитки призвели до того, що деякі гравці "Реалу" почали повертати квитки, які вони отримали для своїх рідних за квотою клубу. Крім того, за даними іспанського видання Marca, від заброньованих квитків відмовляються фанати клубу, які хотіли їхати в Україну для підтримки своїх футболістів.

На сигнали про зростання цін відреагував Антимонопольний комітет. Відомство пообіцяло розслідувати справу. Тимчасом КМДА вважає проблему перебільшеною. За даними адміністрації, 70% уболівальників приїжджають на матч на один день і одразу ж увечері летять з Києва чартерними рейсами.

Під час прес-конференції профільний представник КМДА Андрій Мирошніченко заявив, що інформація про різке підвищення цін в готелях хибна.

"Номери були продані давно за дуже лояльними цінами. Ситуація була пов'язана з намаганням здати п'ять номерів у п'ятьох різних готелях. Після цього з'явилися горе-бізнесмени, які зажадали здати помешкання за неймовірними цінами", — сказав він.

Поки АМКУ обіцяє провести розслідування, а влада не бачить проблем, кияни вирішили показати гостинність і створили у соціальних мережах кілька груп, де пропонують безкоштовно, за символічну плату або сувенір переночувати у них.

Мер Києва Віталій Кличко та тренер збірної України Андрій Шевченко kiev.klichko.org

У цих групах задіяні тисячі киян, що стало приємною несподіванкою для вболівальників з усього світу. Така ініціатива через іноземні ЗМІ набула широкого розголосу в багатьох державах, що додає балів до іміджу України.

Транспортний периметр

Одним з найбільш важливих моментів під час проведення масштабних заходів є безперебійне функціонування транспорту. Менеджер із транспорту та мобільності під час проведення фіналу Ліги чемпіонів Сергій Хижняк запевняє, що інфраструктура столиці повністю готова до події і жодних несподіванок не очікується.

За його даними, більшість вболівальників планує добиратися до Києва авіатранспортом, дехто приїде на автобусах, одиниці — власними авто. "За нашою інформацією, певна кількість вболівальників прилетить до Польщі на лоукостах, а звідти вони пересядуть на автобуси до Києва", — каже Хижняк.

Найбільший "удар" прийме на себе "Бориспіль": 26-27 травня аеропорт працюватиме на межі можливостей. У день гри головні повітряні ворота країни готуються обслужити 20 тис вболівальників, це близько сотні додаткових рейсів. "Цей день буде удвічі напруженішим, ніж найбільш піковий день минулого року", — пояснює Хижняк.

Уболівальники "Реалу" будуть обслуговуватися в терміналі B, який до цього був законсервований, а фани "Ліверпулю" — у терміналі D. Весь день між цими терміналами і центром міста будуть ходити дві лінії автобусів — близько 150 штук.

Перший маршрут буде відвозити вболівальників до палацу "Україна", другий доставлятиме гостей до парку ім. Шевченка. Там будуть організовані спеціальні мітинг-поїнти, де збиратимуться вболівальники команд.

У зонах базування фанів будуть їжа, напої, камери схову, туалети, інформаційні стенди. Мітинг-поїнти — це не фан-зони, вони припинять роботу після початку матчу.

Навколо НСК "Олімпійський" з 6 години ранку суботи до 6 години ранку неділі працюватиме так званий транспортний периметр, у якому буде обмежено рух транспорту. У периметр потрапляє умовний трикутник між вулицями Велика Васильківська, Євгена Коновальця та бульваром Лесі Українки.

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Протягом цього часу рекомендовано відмовитися від авто і користуватися лише громадським транспортом. Усі станції метрополітену працюватимуть у звичайному режимі. Виняток — станція "Олімпійська" буде зачинена з 6 години вечора в суботу.

Для вболівальників, у яких є квитки на гру, буде впроваджена концепція "комбі-тікет", яка часто використовується на таких заходах: квиток на матч буде і проїзним. Ним можна буде скористатися у суботу і до 12:00 в неділю у метро та в муніципальному транспорті. УЄФА та КМДА домовилися, що Київ отримає 100 тис євро компенсації.

Ця норма стосується також акредитованих осіб: журналістів та волонтерів.

Витрати і заробітки

Відповідно до рішення Київської міської ради, на проведення фіналу із столичного бюджету було виділено 25 млн грн. Враховуючи масштаб події, сума символічна.

"Нам не треба було здійснювати великих інфраструктурних проектів. Усі роботи не були пов'язані з футболом. Це не та ситуація, коли під час підготовки до "Євро-2012" вся економіка країни працювала тільки на цю подію", — каже Мирошніченко.

За його словами, основні напрямки фінансування виходять із зобов'язань міста відповідно до угоди з ФФУ та УЄФА. Серед витрат — святкове оформлення міста, передавання столиці кубків чоловічої та жіночої Ліги чемпіонів, витрати на проведення публічного перегляду матчу та міжнародну промоцію Києва й України.

Усі 25 млн грн освоїла "дочка" Федерації футболу України — ТОВ "ФФУ маркетинг". "Компанія є базовим підрядником, а далі йдуть субпідрядники залежно від напрямків, які є в переліку робіт", — сказав Мирошніченко.

Визначити економічний ефект для Києва від проведення фіналу ніхто не береться. Столична влада навіть не знає, скільки туристів відвідає місто у день матчу.

Фани Ліверпуля святкують перемогу dailypost.ng

"Останні цифри щодо кількості вболівальників отримаємо за дев'ять-десять годин до гри. У нас є взаємодія з прикордонниками, ми матимемо дані про перетин кордону туристами", — сказав представник КМДА. "Якщо говорити реалістично, найточніша інформація буде через годину після фінального свистка", — додав Хижняк.

Столиця може заробити лише на вболівальниках, адже всю виручку від квитків та продажу прав на телевізійну трансляцію забирає УЄФА. Під час "Євро-2012" середній чек туриста, який приїхав в Україну, становив 200-300 дол.

За песимістичним сценарієм, на фінал приїде 70 тис туристів і вони витратять в Україні 14-21 млн дол. Міський голова Києва більш оптимістичний, він сподівається на приїзд 100 тис уболівальників. НБУ оцінив середній розмір одноденних витрат туриста 100-150 дол, а додаткові надходження на валютний ринок — 15-20 млн дол.

Співрозмовник ЕП у міській адміністрації прогнозує, що більшість уболівальників не затримається у Києві. "Близько 70% гостей подивляться футбол і того ж дня повернуться додому. У ці дні зможуть заробити ресторани, готелі та авіакомпанії, однак робити якісь прогнози, називати цифри я би не став", — сказав він.

За його словами, головним здобутком стане покращення іміджу Києва і всієї України.