Український лоукостер подав заявки на маршрути: повний список

Нова українська авіакомпанія SkyUp подала заявки до Державіаслужби на отримання з 1 червня прав на перші внутрішні і міжнародні маршрути.

Про це повідомляє avianews.com.

Згідно з інформацією, опублікованою на сайті відомства, авіаперевізник просить дозволити йому здійснювати внутрішні регулярні рейси з Києва, Харкова та Львова до Одеси.

У числі міжнародних напрямків, які запросив SkyUp, значаться маршрути з Києва до Барселони, Ларнаки, Ріміні, Аліканте, Пальма-де-Майорки, Батумі, Бургаса, Варни, Тенеріфе, Тирани.

З Харкова - в Барселону, Ларнаку, Ріміні і Бургас.

Зі Львова - в Барселону і Ларнаку. Із Запоріжжя - в Барселону. З Одеси - в Барселону, Ріміні, Ларнаку.

Крім цього, SkyUp подав заявки для отримання прав на виконання чартерних міжнародних рейсів з Києва в Анталію, Даламан, Бодрум, Шарм-ель-Шейх, Хургаду, Тіват, Тирану, Батумі, Монастір.

З Харкова - в Анталію, Даламан, Бодрум, Шарм-ель-Шейх, Хургаду, Тіват.

Зі Львова - в Анталію, Даламан, Бодрум, Шарм-ель-Шейх, Хургаду, Тіват.

З Одеси - в Анталію, Даламан, Шарм-ель-Шейх, Хургаду, Тіват.

З Чернівців, Вінниці та Херсона в Анталію, із Запоріжжя в Анталію, Шарм-ель-Шейх і Тіват.

Згідно з озвученими планами, перші регулярні рейси авіакомпанія почне виконувати в кінці червня за маршрутами Київ-Одеса і Харків-Одеса. SkyUp буде продавати квитки на внутрішні рейси по Україні за ціною від 499 гривень в одну сторону.

Як заявили в Мінінфраструктури, в 2018 році SkyUp перевезе близько 650 тис пасажирів і збільшить флот до п'яти літаків. Надалі компанія планує збільшувати свій парк на три літаки на рік.

Сертифікат експлуатанта, що дає право на виконання польотів, SkyUp отримала 16 травня.

Перший комерційний рейс авіаперевізник здійснив 21 травня з київського аеропорту Київ імені Сікорського на єгипетський курорт Хургаду.

Наразі флот компанії складається з двох Boeing 737-800 2013 року випуску, які раніше експлуатувалися Malaysia Airlines.

ТОВ "Авіакомпанія "Скайап" було зареєстровано в червні 2017 року Києві.

Її керівником став відомий авіаційний експерт, який раніше працював в ряді авіакомпаній, Євген Хайнацький.

Форма власності вказаної компанії – на 100% приватна. Головний акціонер SkyUp – ТОВ "ACS-Україна" Тетяни Альби і Юрія Альби, яким також належить туристичний оператор JoinUp.

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