OVERTIME: ГОЛОВНІ ПОДІЇ ДНЯ

Про пенсії, українського лоукостера та американські локомотиви

Про пенсії. Кабінет міністрів під час перерахунку пенсій в березні 2019 року планує вирішити проблему громадян, які мають високий трудовий стаж і низькі виплати.

Про українського лоукостера. Нова українська авіакомпанія SkyUp отримала сертифікат експлуатанта, що дає право на виконання рейсів. Польоти почнуться вже наступного тижня.

Про санкції проти РФ. Порошенко підписав указ про введення санкцій проти фізосіб і компаній РФ.

Про локомотиви. На заводі GE Transportatiоn у США розпочалося будівництво першого локомотиву TE33A Evolution для "Укрзалізниці".

Про "Криворіжсталь". ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" вперше за 12 років загрожує фінансова криза, і навіть банкрутство.

Про борги. Понад 56 мільярдів гривень кредитів, взятих під державні гарантії, заборгували Україні підприємства.

Про Лагуна. Український мільярдер Микола Лагун судитиметься з Білоруссю щодо банку.

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Вони не повертають борги. Хто заборгував Україні 56 мільярдів гривень

ЕП з’ясувала, яку суму боргів "мертвих" підприємств повісила на себе держава через механізм державних гарантій. Чи є шанси на їх повернення?

Sapiens, але не Homo. На що ще здатний штучний інтелект

Штучний інтелект займає все більше місця в житті людей: автопілот, чат-боти, розпізнавання облич. Це лише початок. (рос)