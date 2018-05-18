General Electric почала будівництво першого локомотива для "Укрзалізниці"
15 травня на заводі GE Transportatiоn у США розпочалося будівництво першого локомотиву TE33A Evolution для ПАТ "Укрзалізниця".
Про це ЕП повідомив представник GE у США.
"Завод GE Transportatiоn, розташований у м. Ері (штат Пенсільванія - ЕП), виготовить для "Укрзалізниці" 30 локомотивів за контрактом, підписаним у лютому поточного року", - повідомив представник GE.
"Монтаж першого локомотива було розпочато у вівторок, 15 травня", - додав співрозмовник. За його словами, частина робіт здійснюватиметься на території України.
Представник GE пояснив, що основні компоненти для майбутніх локомотивів були виготовлені на інших підприємствах корпорації і доставлені для монтажу на завод у Ері.
В "Укрзалізниці" очікують на першу партію локомотивів до кінця 2018 року. "Вже восени вони повинні виходити на лінію, щоб допомагати нам у пікові періоди перевезень", — розповідав керівник УЗ Євген Кравцов на початку року.
Нагадаємо, у лютому 2018 року корпорація GE підписала довгострокову рамкову угоду з ПАТ "Укрзалізниця" на 1 млрд доларів.
Перший її етап передбачає постачання 30 вантажних локомотивів TE33A Evolution, виготовлених у США, а також локалізацію певної частини виробництва в Україні, що становить 10% кінцевої вартості угоди. На даному етапі GE буде використовувати українську сигнальну радіосистему та певні елементи кабіни.
Вартість локомотивів — 4,68 млн доларів (з ПДВ) за кожен. Загалом сума контракту (мова йде про першу партію - ЕП) становить 140 млн доларів з ПДВ.
30% УЗ заплатить авансом, а за 70% суми "Укрексімбанк" придбає на власний баланс тепловози і віддасть їх у лізинг на 15 років. Лізингова угода номінована у гривнях.
Це означає, що за тепловози УЗ буде вимушена суттєво переплатити у зв'язку з використанням кредитних грошей, адже вартість гривні, враховуючи облікову ставку НБУ на момент підписання контракту, була досить високою.
Процентну ставку в УЗ не називають, проте у розмові з ЕП представник залізниці підтвердив: вона не нижча за облікову ставку НБУ.
Отже, за обслуговування лізингу УЗ буде платити не менше 16-18% річних, що значно дорожче доларового ресурсу.
На другому етапі американці повинні поставити протягом семи років 150-175 тепловозів. На цьому етапі українська сторона наполягатиме на використанні вже 40% українських деталей.
Рамкова угода також передбачає можливість майбутньої співпраці у сфері обслуговування та модернізації наявного рухомого складу, зокрема дизельних тепловозів серії 2М62 та 2Е10.
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Економічна правда