General Electric почала будівництво першого локомотива для "Укрзалізниці"

15 травня на заводі GE Transportatiоn у США розпочалося будівництво першого локомотиву TE33A Evolution для ПАТ "Укрзалізниця".

Про це ЕП повідомив представник GE у США.

"Завод GE Transportatiоn, розташований у м. Ері (штат Пенсільванія - ЕП), виготовить для "Укрзалізниці" 30 локомотивів за контрактом, підписаним у лютому поточного року", - повідомив представник GE.

"Монтаж першого локомотива було розпочато у вівторок, 15 травня", - додав співрозмовник. За його словами, частина робіт здійснюватиметься на території України.

Локомотив TE33A на початковому етапі будівництва виглядає саме так.

Представник GE пояснив, що основні компоненти для майбутніх локомотивів були виготовлені на інших підприємствах корпорації і доставлені для монтажу на завод у Ері.

Фото: General Eelectric

В "Укрзалізниці" очікують на першу партію локомотивів до кінця 2018 року. "Вже восени вони повинні виходити на лінію, щоб допомагати нам у пікові періоди перевезень", — розповідав керівник УЗ Євген Кравцов на початку року.

Так локомотив виглядатиме через певний час. (Для "Укразалізниці" можуть бути використані інші кольори - ЕП)

Нагадаємо, у лютому 2018 року корпорація GE підписала довгострокову рамкову угоду з ПАТ "Укрзалізниця" на 1 млрд доларів.

Перший її етап передбачає постачання 30 вантажних локомотивів TE33A Evolution, виготовлених у США, а також локалізацію певної частини виробництва в Україні, що становить 10% кінцевої вартості угоди. На даному етапі GE буде використовувати українську сигнальну радіосистему та певні елементи кабіни.

Вартість локомотивів — 4,68 млн доларів (з ПДВ) за кожен. Загалом сума контракту (мова йде про першу партію - ЕП) становить 140 млн доларів з ПДВ.

30% УЗ заплатить авансом, а за 70% суми "Укрексімбанк" придбає на власний баланс тепловози і віддасть їх у лізинг на 15 років. Лізингова угода номінована у гривнях.

Це означає, що за тепловози УЗ буде вимушена суттєво переплатити у зв'язку з використанням кредитних грошей, адже вартість гривні, враховуючи облікову ставку НБУ на момент підписання контракту, була досить високою.

Процентну ставку в УЗ не називають, проте у розмові з ЕП представник залізниці підтвердив: вона не нижча за облікову ставку НБУ.

Отже, за обслуговування лізингу УЗ буде платити не менше 16-18% річних, що значно дорожче доларового ресурсу.

На другому етапі американці повинні поставити протягом семи років 150-175 тепловозів. На цьому етапі українська сторона наполягатиме на використанні вже 40% українських деталей.

Рамкова угода також передбачає можливість майбутньої співпраці у сфері обслуговування та модернізації наявного рухомого складу, зокрема дизельних тепловозів серії 2М62 та 2Е10.

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Економічна правда