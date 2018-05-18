Sapiens, але не Homo. На що ще здатний штучний інтелект

Штучний інтелект займає все більше місця в житті людей: автопілот, чат-боти, розпізнавання облич. Це лише початок.

Штучному інтелекту, ШІ, уже вдається обіграти професійних гравців у шахи, перекладати тексти, розпізнавати людський голос, управляти автопілотом. Чи не щодня з'являються новини про його розвиток: навчився ставити діагнози, малювати, як Рембрандт, генерувати художні твори.

Добре це чи погано? Чи варто людині цього побоюватися?

Головним противником штучного інтелекту у його нинішньому вигляді є Ілон Маск. Він не раз робив гучні заяви на цю тему. За словами Маска, людство не здатне уявити, як штучний інтелект може впливати на життя. На його думку, авторитарні режими можуть створити штучний інтелект, який стане джерелом гноблення.

До цього Маск говорив, що конкуренція у сфері розвитку штучного інтелекту може стати причиною Третьої світової війни, а сам ШІ — гірший за ядерну зброю. Маск також заявляв, що штучний інтелект — серйозна загроза для існування цивілізації і закликав ввести державний контроль за його використанням.

Це не безпідставні заяви. Американська некомерційна організація RAND Corporation опублікувала дослідження, згідно з яким штучний інтелект може привести світ до ядерної війни до 2040 року.

Тимчасом засновник Facebook Марк Цукерберг назвав такі заяви Маска "досить безвідповідальними". Сам Цукерберг підтримує ШІ і планує використовувати його для захисту від фейковий новин, кібербулінгу і тролінгу в коментарях.

Одностайно стверджувати, що буде із ШІ завтра, не беруться навіть IT-лідери. Однак можна заглянути за ширму того, що відбувається у цій сфері сьогодні.

Алло, це Google

На конференції Google I/O 2018 компанія показала нову функцію Google Assistant і мрію інтровертів: телефон може дзвонити від імені користувача для виконання доручень. Він здатен забронювати столик або записати свого власника на стрижку.

Глава компанії Сундар Пічаї відтворив на сцені дзвінок у перукарню, який зробив голосовий помічник. Асистент Google розмовляв настільки природно, що людина на іншому кінці лінії прийняла штучний інтелект за реальну людину.

Після презентації багато хто пригадав Алана Тюрінга і тест, який він запропонував у 1945 році для констатації створення повноцінного штучного інтелекту: якщо програма зможе переконати людського співрозмовника, що він говорить з істотою із плоті і крові, значить, вона мислить.

Після цього Google заявила: людей, які будуть відповідати на дзвінки помічника Google, попереджатимуть, що вони говорять з роботом.

ШІ та голос

Раніше китайські розробники навчили штучний інтелект імітувати людський голос. Для цього йому потрібно було послухати оригінал всього одну хвилину. Deep Voice від компанії Baidu міг, наприклад, розповісти дитині казку на ніч голосом матері.

За даними порталу New Scientist, програма створила тип голосу, який при перевірці системою розпізнавання у 95 відсотках випадків зміг її обдурити, а люди оцінили якість клону на 3,16 бала з 4.

Baidu — не перша компанія, яка використовує ШІ для копіювання голосу. У 2017 році проект Lyrebird використовував нейронні мережі для копіювання голосів людей, включаючи Дональда Трампа і Барака Обаму.

Фахівці Google навчили штучний інтелект розпізнавати голоси у натовпі. Для цього нейрона мережа сканує зображення обличчя людини та ідентифікує власника голосу за його обличчям і манерою відкривання рота. Творці запевняють, що ШІ здатен розпізнавати мову навіть тоді, коли людина закриє рот руками.

ШІ та фото

Не тільки Google зуміла "приручити" штучний інтелект. Фахівці Xiaomi на презентації нового флагмана розповіли про алгоритми, які вони використовують у камері для розпізнавання тексту на фото й отримання більш чітких літер на знімку.

Штучний інтелект допомагає не тільки робити знімки, а й обробляти їх. Компанія NVIDIA показала на відео роботу ШІ, який відновлює відсутні фрагменти фото.

Можна помітити, що ефективність роботи алгоритму варіюється: в одних випадках "домальовування" майже непомітне, в інших — відмінність явна. Результат залежить від місця відсутнього фрагмента.

Також штучний інтелект навчили "бачити у темряві", точніше, покращувати фото, зроблені при слабкому освітленні. Це зробила група вчених з компанії Intel та Університету штату Іллінойс. Вони детально описали технологію обробки зображень на основі машинного навчання.

Технологія дозволяє звичайним камерам отримувати надзвичайно чіткі знімки при низькому освітленні без тривалої витримки або зернистості.

Для серйозного і несерйозного

Застосовувати штучний інтелект можна у багатьох сферах. Наприклад, російські вчені з компанії Gero й МФТІ розробили систему, яка за даними фітнес-трекера визначає біологічний вік людини та оцінює імовірність передчасної смерті.

Під керівництвом розробників з компанії Botnick Studios ШІ написав власну версію продовження "Гаррі Поттера". Для створення книги програмісти об'єднали два алгоритми: перший генерував сюжет, другий відповідав за копіювання стилю Джоан Роулінг. Вийшло не відмінно, але, кажуть програмісти, це тільки початок.

Навіть пивоварні компанії інвестують у штучний інтелект мільйони євро.

Carlsberg хоче використовувати ШІ для розробки нових видів пива і контролю якості продукції. Австралійська виноробна компанія Ailytic вирішила створити свій ШІ. Він підбиратиме інгредієнти і вибиратиме найкращий час для збирання врожаю.

Останнє досягнення у сфері штучного інтелекту — чат-бот, створений розважальною науковою телевізійною програмою BBC Tomorrow's World для перевірки "лайкабельності" фото в Instagram.

Алгоритм використовує дані про лайки і коментарі у профілі Instagram, оцінює фото за його колірною палітрою, виразом обличчя об'єкта на знімку, наявністю пам'яток і видає результат.

Процес удосконалення штучного інтелекту безперервний. Навіть під час написання або читання цієї статті могло статися чергове відкриття.

Утім, всі нейроні мережі розроблені для виконання одного завдання. Якщо ж ці мережі зіллються у загальний штучний інтелект, який зможе думати, як людина, і навіть краще, тоді доведеться згадати про загрози, про які попереджав Маск.